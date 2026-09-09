"Sisi" lakaplı Seyhan Soylu tutuklandı: Güllü soruşturmasında adı geçiyordu...

Kamuoyunda "Sisi" lakabıyla tanınan Seyhan Soylu hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soylu, soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soylu'nun ismi ölen sanatçı Güllü soruşturmasında da geçmişti

AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Avukatlar Fıratcan Kalız ve Aslı Nur Çanakçı Çapan, Soylu hakkında tutuklama tedbiri uygulandığını belirterek karara itiraz edeceklerini bildirdi. Açıklamada, tutuklamanın bir mahkûmiyet hükmü olmadığı vurgulandı. Savunma tarafı, hukuki sürecin devam ettiğini ve Soylu'nun hakkındaki suçlamalardan aklanacağına inandıklarını ifade etti. Tutuklama kararına karşı yasal itiraz yollarının kullanılacağı belirtildi.

SEYHAN SOYLU KİMDİR?

"Sisi" lakabıyla tanınan Seyhan Soylu, uzun yıllardır Türkiye'de medya ve magazin dünyasında tanınan isimler arasında yer alıyor. Televizyon programları, menajerlik ve organizasyon çalışmalarıyla gündeme gelen Soylu, bir dönem televizyon yöneticiliği yapmış ve çeşitli programlarda ekran önünde yer almıştı. Soylu'nun adı, 2007'de DSP'den ve 2018'de Saadet Partisi'nden milletvekili aday adaylığı girişimleriyle de siyaset gündemine gelmişti. 2008'de Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla da kamuoyunun gündemine oturmuştu.

GÜLLÜ DAVASINDAKİ SES KAYITLARI

Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianamede yer alan ses kayıtlarında, Gülter ile Seyhan Soylu ve Gülter ile nişanlısı Kervan Eminoğlu arasında geçen konuşmalar bulunuyor. Kayıtlarda Soylu'nun, Gülter'e albüm yapımı konusunda telkinlerde bulunduğu ve "Her şey haber olduktan sonra, annenin anısına yapıyormuş gibi..." ifadelerini kullandığı belirtilmişti. Konuşmada ayrıca albümden 300 bin lira kazanılacağının söylendiği de kaydedilmişti.