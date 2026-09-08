İBB davasında 2. celsenin 13. günü: Duruşmada neler yaşandı?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 sanıklı İBB davasının ikinci celsesinde 13. duruşma günü başlayacak. Tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek.

Davanın ikinci celsesinin 12. günü geride kaldı. Dünkü duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu da savunma yaptı.

Selim İmamoğlu, savunmasında davada sanık olarak yer almasına ilişkin, "Soyadım İmamoğlu olmasaydı burada olmayacaktım" dedi.

Türkiye'nin farklı bir geleceği hak ettiğini belirten İmamoğlu, savunmasının sonunda beraatini, hesaplarına konulan tedbirin kaldırılmasını ve yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep etti.

Selim İmamoğlu, "Türkiye'nin bu mahkeme salonlarını değil, başka bir geleceği, başka bir hayali hak ettiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, ayrıca tutuklu bulunan babası Ekrem İmamoğlu ile diğer yol arkadaşlarının tahliyesini talep ederek, "En önemlisi sevgili babam Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımın tahliyesini talep ediyorum" dedi.

Davanın 13. gününde de duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam edecek.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay, İBB davasının ikinci celsesinde yaşananları anbean aktarıyor...