Antalya alev alev! Yangın ikinci güne girdi: Evler tahliye edildi, alevler yollara dayandı

Antalya'da peş peşe çıkan orman yangınları kenti alarma geçirdi. Aksu ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılarak Kepez'e kadar ulaştı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ikinci günde de devam ederken, alevlerin Antalya-Isparta kara yoluna ulaşması üzerine bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Serik'teki yangında ise bazı evler tahliye edildi, 5 ev ve bazı seralar yangında zarar gördü.

AKSU'DAKİ YANGIN İKİNCİ GÜNÜNDE

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını, kısa sürede büyüdü.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, Aksu'nun ardından Kepez ilçesi sınırlarına kadar ulaştı.

Yangının etkilediği alanın genişlemesi üzerine ekipler gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahalleleri çevresinde yoğunlaşan mücadelede arazözler ve iş makineleri kullanıldı.

Alevlerin Antalya-Isparta kara yoluna kadar ulaşması ekipleri alarma geçirirken, yangının yolun karşı tarafına sıçraması yoğun müdahaleyle engellendi.

Yangın nedeniyle Kuzey Çevre Yolu ile Antalya-Isparta kara yolunun Antalya merkezden Kuzey Çevre Yolu'na kadar olan bölümü tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Yol, sabah saatlerinde kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı.

SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA HAVA DESTEĞİ BAŞLADI

Yangına gece boyunca karadan müdahale edilirken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da yeniden devreye girdi.

Çalışmalara 5 uçak ve 10'dan fazla helikopterin yanı sıra 110 arazöz ve 600'ün üzerinde personel katılıyor.

Orman Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangın ile Adana'nın Kozan ilçesindeki yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İki yangındaki çalışmalarda toplam 7 uçak, 22 helikopter, 188 arazöz, 8 iş makinesi ve yaklaşık 1000 personelin görev yaptığı bildirildi.

SERİK'TE EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Antalya'nın Serik ilçesinde de ormanlık ve tarım arazilerinin bulunduğu bölgede yangın çıktı.

Deniztepesi ve Sarıabalı mahallelerinde etkili olan yangın nedeniyle bazı evler tahliye edildi.

Yangında 5 ev ile bazı seralar kullanılamaz hale geldi.

Alevlerin ulaştığı evlerden birinde bulunan engelli İbrahim, Hatice ve Kiraz Karaca ise dumandan etkilendi. Üç kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yangına müdahale sırasında özel bir şirkete ait kepçenin şarampole devrilmesi sonucu sürücü de yaralandı.

Serik'teki yangına 12 arazöz, 4 itfaiye aracı ve 6 su tankeriyle müdahale edildi.

BAZI YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Orman Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Serik ilçesinin yanı sıra Kayseri'nin Yahyalı, Adana'nın Karaisalı ve Feke ilçelerinde çıkan yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Bu bölgelerde ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Ancak Antalya'nın Aksu ilçesi ile Adana'nın Kozan ilçesindeki yangınlarda mücadele devam ediyor. (AA, DHA)