Halk TV Türkiye Bir kara haber de Adana'dan... 2 ayrı noktada orman yangını çıktı: yerleşim yerleri boşaltıldı

Bir kara haber de Adana'dan... 2 ayrı noktada orman yangını çıktı: yerleşim yerleri boşaltıldı Türkiye yine orman yangınlarına teslim oldu. Antalya'da dünden beri devam eden yangının üzerine bir kötü haber de Adana'dan geldi. İki ayrı noktada başlayan yangın nedeni ile yerleşim yerleri boşaltıldı.