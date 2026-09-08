Bir kara haber de Adana'dan... 2 ayrı noktada orman yangını çıktı: yerleşim yerleri boşaltıldı
Türkiye yine orman yangınlarına teslim oldu. Antalya'da dünden beri devam eden yangının üzerine bir kötü haber de Adana'dan geldi. İki ayrı noktada başlayan yangın nedeni ile yerleşim yerleri boşaltıldı.
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Adana’nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde iki farklı noktada orman yangını çıktı.
Doğanalanı ve Düzağaç mahallelerinde başlayan yangınlar, rüzgarın da etkisiyle büyürken bazı yerleşim yerleri tedbir amacıyla boşaltıldı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri de güvenlik gerekçesiyle yangın bölgelerine giden yolları trafiğe kapattı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi