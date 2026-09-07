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Halk TV Türkiye Alevler ahırları sardı köylüler hayvanları için ateşe atladı! Kabus gibi yangında can pazarı

Alevler ahırları sardı köylüler hayvanları için ateşe atladı! Kabus gibi yangında can pazarı

Antalya Muratpaşa'da otluk alanda çıkan yangın sera ve ahırlara sıçradı. Dumanların arasında kalan manda, inek ve köpekler son anda tahliye edilirken, çiftlik sahibi iki günlük yavru mandasına sarılarak gözyaşı döktü.

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Alevler ahırları sardı köylüler hayvanları için ateşe atladı! Kabus gibi yangında can pazarı - Fotoğraf: 1
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Yangın, Muratpaşa ilçesine bağlı Topçular Mahallesi’nde yerleşim yerlerinin arasındaki otluk alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, çevredeki sera ve ahırlara sıçradı. Bölgeden yükselen yoğun dumanı görenlerin ihbarı üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler ahırları sardı köylüler hayvanları için ateşe atladı! Kabus gibi yangında can pazarı - Fotoğraf: 2
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Alevlerin manda çiftliklerinin bulunduğu bölgeye ulaşmasıyla çevredekiler ve çiftlik sahipleri harekete geçti. Ahırlara giren vatandaşlar; mandaları, inekleri, köpekleri ve eşekleri dumanların arasından güçlükle çıkararak güvenli alanlara taşıdı.

Alevler ahırları sardı köylüler hayvanları için ateşe atladı! Kabus gibi yangında can pazarı - Fotoğraf: 3
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Çiftliği zarar gören Pelin Barlas, hayvanlarını alevlerin arasından zorlukla çıkardıklarını anlattı. Çiftliğinin yanmasına üzülen ancak hayvanları kurtulduğu için teselli bulan Barlas, "İki günlük manda yavrumuz da vardı. Çok şükür kurtardık. Onlara bir şey olmadı" dedi.

Alevler ahırları sardı köylüler hayvanları için ateşe atladı! Kabus gibi yangında can pazarı - Fotoğraf: 4
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Barlas, sıcaktan ve dumandan etkilenen iki günlük manda yavrusunun kafasına su döktükten sonra yavruya sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Alevler ahırları sardı köylüler hayvanları için ateşe atladı! Kabus gibi yangında can pazarı - Fotoğraf: 5
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İtfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Alevler ahırları sardı köylüler hayvanları için ateşe atladı! Kabus gibi yangında can pazarı - Fotoğraf: 6
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(AA)

Alevler ahırları sardı köylüler hayvanları için ateşe atladı! Kabus gibi yangında can pazarı - Fotoğraf: 7
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Alevler ahırları sardı köylüler hayvanları için ateşe atladı! Kabus gibi yangında can pazarı - Fotoğraf: 8
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