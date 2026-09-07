Alevler ahırları sardı köylüler hayvanları için ateşe atladı! Kabus gibi yangında can pazarı
Antalya Muratpaşa'da otluk alanda çıkan yangın sera ve ahırlara sıçradı. Dumanların arasında kalan manda, inek ve köpekler son anda tahliye edilirken, çiftlik sahibi iki günlük yavru mandasına sarılarak gözyaşı döktü.
Yangın, Muratpaşa ilçesine bağlı Topçular Mahallesi’nde yerleşim yerlerinin arasındaki otluk alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, çevredeki sera ve ahırlara sıçradı. Bölgeden yükselen yoğun dumanı görenlerin ihbarı üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlerin manda çiftliklerinin bulunduğu bölgeye ulaşmasıyla çevredekiler ve çiftlik sahipleri harekete geçti. Ahırlara giren vatandaşlar; mandaları, inekleri, köpekleri ve eşekleri dumanların arasından güçlükle çıkararak güvenli alanlara taşıdı.
Çiftliği zarar gören Pelin Barlas, hayvanlarını alevlerin arasından zorlukla çıkardıklarını anlattı. Çiftliğinin yanmasına üzülen ancak hayvanları kurtulduğu için teselli bulan Barlas, "İki günlük manda yavrumuz da vardı. Çok şükür kurtardık. Onlara bir şey olmadı" dedi.
Barlas, sıcaktan ve dumandan etkilenen iki günlük manda yavrusunun kafasına su döktükten sonra yavruya sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.
İtfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
(AA)