Alevler ahırları sardı köylüler hayvanları için ateşe atladı! Kabus gibi yangında can pazarı

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Çiftliği zarar gören Pelin Barlas, hayvanlarını alevlerin arasından zorlukla çıkardıklarını anlattı. Çiftliğinin yanmasına üzülen ancak hayvanları kurtulduğu için teselli bulan Barlas, "İki günlük manda yavrumuz da vardı. Çok şükür kurtardık. Onlara bir şey olmadı" dedi.