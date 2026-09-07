Yangın çıktı: Dibinde tarihi müze var!

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, Karatepe Arslantaş Açık Hava Müzesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.

TARİHİ MÜZE YAKINLARINDA ALEVLER YÜKSELDİ

Yangın, saat 22.00 sıralarında Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyü sınırları içerisinde başladı. Karatepe Arslantaş Açık Hava Müzesi’ne yakın bir noktadaki ormanlık alanda çıkan alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Alevleri fark eden çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü arazözü, su tankeri ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

GECE NEDENİYLE HAVADAN MÜDAHALE YAPILAMADI

Havanın kararmış olması sebebiyle yangına havadan müdahale gerçekleştirilemedi. Ekipler, alevlerin hem tarihi Karatepe Arslantaş Açık Hava Müzesi’ne hem de çevredeki yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek adına karadan zamana karşı yoğun bir mücadele verdi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI YAPILDI

Ekiplerin karadan yürüttüğü zorlu ve yoğun çabalar meyvesini verdi ve yangın kontrol altına alındı. Bölgede alevlerin yeniden yükselmesini engellemek amacıyla soğutma çalışmaları yapıldı. (DHA)