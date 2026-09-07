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Mayınlı bölgede yangın çıktı: Patlama riski müdahaleyi zorlaştırdı! Sınır hattında nefesler tutuldu

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde mayınlı tampon bölgede yangın çıktı. Otluk alandaki yangına itfaiye ekipleri güvenlik gerekçesiyle uzaktan müdahale etti. Tel Abyad sınır hattında çıkan yangın kontrol altına alındı.

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Mayınlı bölgede yangın çıktı: Patlama riski müdahaleyi zorlaştırdı! Sınır hattında nefesler tutuldu

Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, Tel Abyad sınır hattında bulunan mayınlı tampon bölgede yangın çıktı.

Otluk alanda başlayan yangında alevler geniş bir alana yayılırken, itfaiye ekipleri mayınlı saha olması nedeniyle güvenlik gerekçesiyle yangına uzaktan müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları da yapıldı.

Mayınlı bölgede yangın çıktı: Patlama riski müdahaleyi zorlaştırdı! Sınır hattında nefesler tutuldu - Resim : 1

YANGIN MAYINLI TAMPON BÖLGEDE ÇIKTI

Yangın, Akçakale ilçesinin güneyinde, Suriye’nin Telabyad kentinin sınır hattında bulunan mayınlı bölgede çıktı.

Mayınlı tampon bölgede bulunan otluk alandaki yangında alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangın nedeniyle yükselen yoğun duman, ilçe merkezinden de görüldü. Bölgede kısa süreli panik yaşandı.

Mayınlı bölgede yangın çıktı: Patlama riski müdahaleyi zorlaştırdı! Sınır hattında nefesler tutuldu - Resim : 2

İTFAİYE EKİPLERİ UZAKTAN MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak alanın mayınlı saha olması nedeniyle ekipler, güvenlik gerekçesiyle yangına doğrudan müdahale edemedi.

İtfaiye ekipleri, tren raylarının bulunduğu güvenli bölgeden yangına uzaktan müdahale ederek alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlattı.

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ardından bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Şanlıurfa Yangın
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