Son Dakika | Antalya'da orman yangını: Çok sayıda ev boşaltıldı, yol trafiğe kapandı

Antalya’nın Aksu ilçesinde tek bir noktada başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle farklı noktalara sıçradı. Yerleşim yerlerine yaklaşan alevler nedeniyle çok sayıda ev tahliye edilirken, 1 ev tamamen yandı.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE HIZLA YAYILDI

Yangın, saat 18.00 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi’nde tek bir noktada başladı. Rüzgarın etkisiyle farklı noktalara sıçrayan alevler kısa sürede yayıldı.

Yangına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI, TAHLİYELER BAŞLATILDI

Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine çok sayıda evde oturanlar tahliye edildi. Antalya güzergahından Karaöz’e giriş yapılan noktada alevlerin yolu sarması nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

VATANDAŞLAR BARİKAT KURDU

Bölgede yaşayan vatandaşlar da yangını söndürme çalışmalarına destek verdi. Mahalle sakinleri traktörlerle alevlerin ilerleyişini durdurmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise yangının evlerine ulaşmasını engellemek için binaların çevresinde barikat kurdu.

"AĞAÇ BİR ŞEY KALMADI"

Yangının evinin yakınına kadar ulaştığını belirten Muhammet Özdemir, “Bana evin yakınında yangın olduğunu söylediler. Hem sağ hem sol taraf yanıyor. Evimin dibine geldi. Ağaç bir şey kalmadı" dedi.

1 EV TAMAMEN YANDI

Aksu ilçesi Karaöz Mahalle Muhtarı Ahmet Karakış, mahallede çok sayıda evin tahliye edildiğini belirterek, “Yangının başlamasının hemen ardından mahalledeki çok sayıda evi tahliye ettik. Şu ana kadar 1 ev tamamen yandı. Allah'a şükür can kaybımız yok. Bütün gücümüzle yangının söndürülmesi için uğraşıyoruz” dedi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam ediyor. Yangına, 3 uçak, 9 helikopter, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 275 personel ile müdahale ediliyor.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yangının enerjisiyle etrafa yayılan yanıcı maddelerin oluşturduğu spot yangınlara ekiplerimiz tarafından havadan ve karadan müdahale edilmektedir" (DHA)