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Halk TV Spor "Merhaba ben Zehra" diyerek açıkladı: Fark edemedim!

"Merhaba ben Zehra" diyerek açıkladı: Fark edemedim!

Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş, "Merhaba ben Zehra" diyerek açıkladı ve ekledi: Fark edemedim!

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
"Merhaba ben Zehra" diyerek açıkladı: Fark edemedim! - Fotoğraf: 1
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş, Avrupa Şampiyonluğu sonrası sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklama yaptı.

"Merhaba ben Zehra" diyerek açıkladı: Fark edemedim! - Fotoğraf: 2
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"Merhaba ben Zehra" diyerek paylaşımına başlayan Zehra, duygusal ifadeler kullandı.

"Merhaba ben Zehra" diyerek açıkladı: Fark edemedim! - Fotoğraf: 3
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Zehra Güneş, takipçilerine şu mesajları gönderdi:

"Merhaba ben Zehra" diyerek açıkladı: Fark edemedim! - Fotoğraf: 4
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"Merhaba, ben Zehra ... Çocukken fiziksel farklılıklarım en büyük kaygımdı; büyüdükçe, en büyük gücün farklılıklarımız olduğunu öğrendim."

"Merhaba ben Zehra" diyerek açıkladı: Fark edemedim! - Fotoğraf: 5
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"Bunu öğrenmek için hızla büyümek zorundaydım, o sırada çocuk olduğumu fark edemedim."

"Merhaba ben Zehra" diyerek açıkladı: Fark edemedim! - Fotoğraf: 6
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"Herkes senden güçlü olmanı beklerken, sen yorulabileceğini zamanla öğrendin."

"Merhaba ben Zehra" diyerek açıkladı: Fark edemedim! - Fotoğraf: 7
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"Bazen şüpheye düştüğünde, sana senden çok inanan bir kişinin dahi olması yeter."

"Merhaba ben Zehra" diyerek açıkladı: Fark edemedim! - Fotoğraf: 8
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"Sonra sonra senin hakkında ne düşünüldüğünü değil, senin kendin hakkında ne düşündüğünü önemsemeyi öğrendin."

"Merhaba ben Zehra" diyerek açıkladı: Fark edemedim! - Fotoğraf: 9
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"Kaybettiğim günler oldu; ama hiçbir kayıp seni başladığın yere geri götürmedi."

"Merhaba ben Zehra" diyerek açıkladı: Fark edemedim! - Fotoğraf: 10
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"Sonra anladım; mesele hiç düşmemek değil, her düştüğünde yeniden kendin olabilmekmiş."

"Merhaba ben Zehra" diyerek açıkladı: Fark edemedim! - Fotoğraf: 11
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"İçimdeki küçük kız için, hiç tanımadığım binlerce kız çocuğu ve genç arkadaşlarım için, tüm farklılıklarımızdan güç alarak bu kupayı kaldırıyorum. Hepimiz iyi ki varız."

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