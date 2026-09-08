"Merhaba ben Zehra" diyerek açıkladı: Fark edemedim!
Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş, "Merhaba ben Zehra" diyerek açıkladı ve ekledi: Fark edemedim!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş, Avrupa Şampiyonluğu sonrası sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklama yaptı.
"Merhaba ben Zehra" diyerek paylaşımına başlayan Zehra, duygusal ifadeler kullandı.
Zehra Güneş, takipçilerine şu mesajları gönderdi:
"Merhaba, ben Zehra ... Çocukken fiziksel farklılıklarım en büyük kaygımdı; büyüdükçe, en büyük gücün farklılıklarımız olduğunu öğrendim."
"Bunu öğrenmek için hızla büyümek zorundaydım, o sırada çocuk olduğumu fark edemedim."
"Herkes senden güçlü olmanı beklerken, sen yorulabileceğini zamanla öğrendin."
"Bazen şüpheye düştüğünde, sana senden çok inanan bir kişinin dahi olması yeter."
"Sonra sonra senin hakkında ne düşünüldüğünü değil, senin kendin hakkında ne düşündüğünü önemsemeyi öğrendin."
"Kaybettiğim günler oldu; ama hiçbir kayıp seni başladığın yere geri götürmedi."
"Sonra anladım; mesele hiç düşmemek değil, her düştüğünde yeniden kendin olabilmekmiş."
"İçimdeki küçük kız için, hiç tanımadığım binlerce kız çocuğu ve genç arkadaşlarım için, tüm farklılıklarımızdan güç alarak bu kupayı kaldırıyorum. Hepimiz iyi ki varız."