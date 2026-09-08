Trafik kazalarındaki gizemli artışın altından "o" çıktı!

Doğrusunu söylemek gerekirse bu durum sanatçının suçu değil. Ayrıca sadece onun markasına özgü bir durum da teşkil etmiyor. Ne tür müzik yaparsanız yapın, yüksek hızda giden bir aracı kullanırken müziği yönetmeye çalışmak felakete davetiye çıkarmaktır.

DİJİTAL DİKKATSİZLİK HER YIL BİNLERCE CAN ALIYOR



Dünya genelinde her yıl yaklaşık bir milyon insan trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Sadece ABD'de bile bu durum, her 13 dakikada bir ölüm anlamına geliyor.

Günümüzde otomobiller güvenliğimiz için daha iyi tasarlanmış olsa da beynimiz henüz bu konuda ihtiyaç duyulan yükseltmeyi alabilmiş değil. Sürücü dikkat dağınıklığı, polis kayıtlarına geçen trafik kazalarında temel bir etken olmaya devam ediyor; kazaların yarısına yakınının sürücünün cep telefonuna bakmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Peki sürücülerin dikkatini tam olarak ne çekiyor? Çoğu durumda gelen mesajlar... Ancak Google Haritalar'da bir çıkış rampası aramak veya Spotify'da bir sonraki araba karaoke seansını başlatacak harika bir şarkı seçmek de kesinlikle dikkat dağıtan nedenler arasında.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ: ALBÜM ÇIKIŞ GÜNLERİ VERİLERİ NASIL ETKİLEDİ?



Müzik dinlemenin ölümlü trafik kazalarına katkıda bulunup bulunmadığını kesin olarak belirlemek söylendiği kadar kolay değil. Sonuçta sürücülere rastgele bir telefon verip, saatte 130 km hızla trafikte ilerlerken Meatloaf'un "Paradise by the Dashboard Light" şarkısını bulmalarını istemenin etik veya güvenli bir yolu bulunmuyor.

Bu nedenle araştırmacılar bir sonraki en mantıklı seçeneğe yöneldiler: 2017'den 2022'ye kadar Spotify platformunda en çok dinlenen 10 albümü incelediler. Albümün yayınlandığı gündeki ölümlü trafik kazası oranlarını, öncesi ve sonrasındaki verilerle karşılaştırarak (ve resmi tatiller gibi bilinen etkileri hesaba katarak) istatistiksel bir gösterge elde ettiler.

ALBÜM ÇIKIŞ GÜNLERİNDE ÖLÜMLÜ KAZALARDA %15'LİK ARTIŞ



Tesadüf o ki Swift; 2022'de Midnights, 2021'de Red (Taylor's Version) ve 2020'de Folklore albümleriyle listenin zirvesinde yer alıyor. Liste başında ona Drake, Bad Bunny, Harry Styles, Kendrick Lamar ve Kanye West gibi isimler eşlik ediyor. Bu sanatçılar yeni müziklerini yayınladıkları gün, öncesindeki ve sonrasındaki 10 günlük sürece kıyasla günde ortalama 19 daha fazla ölümlü kazaya neden oldular.

Araştırma ekibi, albüm çıkış günlerinde ölümlü kazalarda %15,1'lik bir artış yaşandığını belirtiyor. Bu oran, incelemeye dahil edilen 10 albümün çıkış günlerine bağlı olarak ABD'de yaklaşık 182 ek ölüm vakasına denk geliyor.

Araştırmacılar, "Bu bulguları açıklayabilecek birden fazla mekanizma olmasına rağmen, sonuçlarımız akıllı telefon kaynaklı sürücü dikkat dağınıklığının muhtemel bir etken olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullanıyor.

RİSK GRUBUNDAKİ ARAÇLAR VE SÜRÜCÜ PROFİLLERİ



Dikkat çekici bir şekilde; ölümlü vakalar tek yolculu araçlarda, dahili bilgi-eğlence sistemi bulunmayan eski model otomobillerde ve açık hava koşullarında daha sık görüldü.

Çalışmada bazı demografik gruplar öne çıktı. Örneğin, mutlak ölüm sayıları söz konusu olduğunda genç sürücüler en yüksek orana sahipti; erkek sürücülerin ölüm riski de kadınlara kıyasla daha yüksek bulundu.

Yine de unutmamak gerekir ki sonuçlar, tek bir yayın platformundaki albümlerin kısıtlı bir örneğini yansıtmaktadır. Bad Bunny gibi sanatçıların dinleyici kitlesi daha genç olduğu için bu kişilerin direksiyon başındaki deneyimi de daha az olabilir.

SANİYELİK DİKKATSİZLİĞİN AĞIR BEDELİ



Ancak genel bağlam göz önüne alındığında bu çalışma; ister harika bir şarkı aramak için, ister "yakında eve geleceğim" mesajı atmak için olsun, gözlerimizi yoldan ayırdığımız her an ne kadar büyük bir riskle karşı karşıya kaldığımızı net bir şekilde vurguluyor.

Öte yandan, sanatçının müziğinin insan hayatını kurtarmaya yardımcı olabilecek bir araç olarak da kullanılabileceği belirtiliyor.