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Kurtuluşun 104'üncü yılında zafer coşkusu İzmir sokaklarında!

İzmir'in kurtuluşunun 104'üncü yılında binlerce yurttaş, Türk ordusunun kente girdiği tarihi hatta tek yürek oldu. Anafartalar'dan Cumhuriyet Meydanı'na uzanan yürüyüşte, 350 metrelik bayrakla bağımsızlık coşkusu el üstünde yükseldi.

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Kurtuluşun 104'üncü yılında zafer coşkusu İzmir sokaklarında! - Fotoğraf: 1
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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü kent genelinde büyük bir gurur ve heyecanla kutlandı.

Kurtuluşun 104'üncü yılında zafer coşkusu İzmir sokaklarında! - Fotoğraf: 2
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Sabahın erken saatlerinde toplanan binlerce İzmirli, tarihi güzergahta düzenlenen Zafer Yürüyüşü için tek yürek oldu.

Kurtuluşun 104'üncü yılında zafer coşkusu İzmir sokaklarında! - Fotoğraf: 3
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Yürüyüş korteji, Türk ordusunun 104 yıl önce kente girerken kullandığı tarihi güzergahı adım adım takip etti.

Kurtuluşun 104'üncü yılında zafer coşkusu İzmir sokaklarında! - Fotoğraf: 4
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Coşkulu kalabalık, ellerindeki Türk bayraklarıyla kentin simge caddelerinden Anafartalar Caddesi'ni baştan başa geçti.

Kurtuluşun 104'üncü yılında zafer coşkusu İzmir sokaklarında! - Fotoğraf: 5
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Yürüyüşün devamında İkiçeşmelik Caddesi'ne ulaşan kortej, yol boyunca alkışlar ve marşlar eşliğinde ilerledi.

Kurtuluşun 104'üncü yılında zafer coşkusu İzmir sokaklarında! - Fotoğraf: 6
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Caddeleri dolduran vatandaşlar, tam 350 metrelik dev Türk bayrağını hep birlikte omuzlarında gururla taşıdı.

Kurtuluşun 104'üncü yılında zafer coşkusu İzmir sokaklarında! - Fotoğraf: 7
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Omuzlarda taşınan yüzlerce metrelik bayrak, havadan çekilen görüntülerle caddelerde görsel bir şölen oluşturdu.

Kurtuluşun 104'üncü yılında zafer coşkusu İzmir sokaklarında! - Fotoğraf: 8
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Zafer yolunu takip eden coşkulu yürüyüş, kentin tarihi kalbi sayılan Cumhuriyet Meydanı'nda alkışlar arasında son buldu.

Kurtuluşun 104'üncü yılında zafer coşkusu İzmir sokaklarında! - Fotoğraf: 9
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Meydanı hıncahınç dolduran İzmirliler, ellerindeki ay yıldızlı bayrakları dalgalandırarak 104 yıllık zafer coşkusunu paylaştı.

Kurtuluşun 104'üncü yılında zafer coşkusu İzmir sokaklarında! - Fotoğraf: 10
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Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kurtuluşun 104'üncü yılında zafer coşkusu İzmir sokaklarında! - Fotoğraf: 11
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Ege Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, İzmir Valisi Süleyman Elban ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende yerlerini aldı.

Kurtuluşun 104'üncü yılında zafer coşkusu İzmir sokaklarında! - Fotoğraf: 12
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İzmir Valisi Süleyman Elban, tören kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kurtuluşun 104'üncü yılında zafer coşkusu İzmir sokaklarında! - Fotoğraf: 13
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Ege Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu (sağda), resmi anma programında anıta çelenk bıraktı.

Kurtuluşun 104'üncü yılında zafer coşkusu İzmir sokaklarında! - Fotoğraf: 14
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Çelenk sunumlarının ardından kent protokolü ve vatandaşlar, bağımsızlık mücadelesinin kahramanlarını anarak meydandaki anma programını tamamladı.

(AA)

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