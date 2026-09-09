Kurtuluşun 104'üncü yılında zafer coşkusu İzmir sokaklarında!
İzmir'in kurtuluşunun 104'üncü yılında binlerce yurttaş, Türk ordusunun kente girdiği tarihi hatta tek yürek oldu. Anafartalar'dan Cumhuriyet Meydanı'na uzanan yürüyüşte, 350 metrelik bayrakla bağımsızlık coşkusu el üstünde yükseldi.
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü kent genelinde büyük bir gurur ve heyecanla kutlandı.
Sabahın erken saatlerinde toplanan binlerce İzmirli, tarihi güzergahta düzenlenen Zafer Yürüyüşü için tek yürek oldu.
Yürüyüş korteji, Türk ordusunun 104 yıl önce kente girerken kullandığı tarihi güzergahı adım adım takip etti.
Coşkulu kalabalık, ellerindeki Türk bayraklarıyla kentin simge caddelerinden Anafartalar Caddesi'ni baştan başa geçti.
Yürüyüşün devamında İkiçeşmelik Caddesi'ne ulaşan kortej, yol boyunca alkışlar ve marşlar eşliğinde ilerledi.
Caddeleri dolduran vatandaşlar, tam 350 metrelik dev Türk bayrağını hep birlikte omuzlarında gururla taşıdı.
Omuzlarda taşınan yüzlerce metrelik bayrak, havadan çekilen görüntülerle caddelerde görsel bir şölen oluşturdu.
Zafer yolunu takip eden coşkulu yürüyüş, kentin tarihi kalbi sayılan Cumhuriyet Meydanı'nda alkışlar arasında son buldu.
Meydanı hıncahınç dolduran İzmirliler, ellerindeki ay yıldızlı bayrakları dalgalandırarak 104 yıllık zafer coşkusunu paylaştı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Ege Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, İzmir Valisi Süleyman Elban ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende yerlerini aldı.
İzmir Valisi Süleyman Elban, tören kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Ege Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu (sağda), resmi anma programında anıta çelenk bıraktı.
Çelenk sunumlarının ardından kent protokolü ve vatandaşlar, bağımsızlık mücadelesinin kahramanlarını anarak meydandaki anma programını tamamladı.
(AA)