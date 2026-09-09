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Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'na verilecek para ödülü belli oldu

CEV Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Filenin Sultanları'na sporcu başına 112,5 cumhuriyet altını verilecek. Bir cumhuriyet altını yaklaşık 44 bin 500 TL olduğundan Filenin Sultanları, kişi başı 5 milyon 15 bin lira kazanacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'na verilecek para ödülü belli oldu - Fotoğraf: 1
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2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Filenin Sultanları ile İtalya karşı karşıya geldi.

Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'na verilecek para ödülü belli oldu - Fotoğraf: 2
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Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede millilerimiz rakibini setlerde 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'na verilecek para ödülü belli oldu - Fotoğraf: 3
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Bu sonuçla birlikte Filenin Sultanları, bu sezon Milletler Ligi'nin ardından Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya kazandı.

Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'na verilecek para ödülü belli oldu - Fotoğraf: 4
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Turnuvaya son şampiyon ünvanıyla katılan Atatürk'ün Kızları üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'na verilecek para ödülü belli oldu - Fotoğraf: 5
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Hürriyet'te yer alan habere göre; Filenin Sultanları'na verilecek ödül de belli oldu.

Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'na verilecek para ödülü belli oldu - Fotoğraf: 6
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Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik‘ gereğince Avrupa'da şampiyonluğa en fazla 150’şer cumhuriyet altını ödülü veriliyor.

Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'na verilecek para ödülü belli oldu - Fotoğraf: 7
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Ancak turnuvanın 2 yılda bir düzenlenmesi nedeniyle ödülün yüzde 75’i sporculara veriliyor.

Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'na verilecek para ödülü belli oldu - Fotoğraf: 8
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Bu sebeple Filenin Sultanları'na sporcu başına 112,5 cumhuriyet altını verilecek. Bir cumhuriyet altını yaklaşık 44 bin 500 TL olduğundan Filenin Sultanları, kişi başı 5 milyon 15 bin lira kazanacak

Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'na verilecek para ödülü belli oldu - Fotoğraf: 9
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A Mili Takım Başantrenörü Daniel Santarelli ise 30 cumhuriyet altını (Yaklaşık 1 milyon 343 bin TL) kazanacak.

Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'na verilecek para ödülü belli oldu - Fotoğraf: 10
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Türkiye Voleybol Federasyonu'nun da (TVF) Filenin Sultanları'na şampiyonluk primi dağıtması bekleniyor.

Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'na verilecek para ödülü belli oldu - Fotoğraf: 11
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Ancak bu ödül miktarı sosyal medyada tartışma konusu oldu. Dünya Kupası’na katılma primi olarak toplam 16 milyon dolar ve villa alan A Milli Futbol Takımı'na oranla Filenin Sultanları'na verilecek olan prim yetersiz bulundu.

Filenin Sultanları Voleybol Türkiye Voleybol Federasyonu
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