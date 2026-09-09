Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'na verilecek para ödülü belli oldu
CEV Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Filenin Sultanları'na sporcu başına 112,5 cumhuriyet altını verilecek. Bir cumhuriyet altını yaklaşık 44 bin 500 TL olduğundan Filenin Sultanları, kişi başı 5 milyon 15 bin lira kazanacak.
2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Filenin Sultanları ile İtalya karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede millilerimiz rakibini setlerde 3-2 mağlup etmeyi başardı.
Bu sonuçla birlikte Filenin Sultanları, bu sezon Milletler Ligi'nin ardından Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya kazandı.
Turnuvaya son şampiyon ünvanıyla katılan Atatürk'ün Kızları üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Filenin Sultanları'na verilecek ödül de belli oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik‘ gereğince Avrupa'da şampiyonluğa en fazla 150’şer cumhuriyet altını ödülü veriliyor.
Ancak turnuvanın 2 yılda bir düzenlenmesi nedeniyle ödülün yüzde 75’i sporculara veriliyor.
Bu sebeple Filenin Sultanları'na sporcu başına 112,5 cumhuriyet altını verilecek. Bir cumhuriyet altını yaklaşık 44 bin 500 TL olduğundan Filenin Sultanları, kişi başı 5 milyon 15 bin lira kazanacak
A Mili Takım Başantrenörü Daniel Santarelli ise 30 cumhuriyet altını (Yaklaşık 1 milyon 343 bin TL) kazanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun da (TVF) Filenin Sultanları'na şampiyonluk primi dağıtması bekleniyor.
Ancak bu ödül miktarı sosyal medyada tartışma konusu oldu. Dünya Kupası’na katılma primi olarak toplam 16 milyon dolar ve villa alan A Milli Futbol Takımı'na oranla Filenin Sultanları'na verilecek olan prim yetersiz bulundu.