Kredi kartlarında yeni dönem: Milyonların tablosu değişiyor

Kredi kartı sahiplerini doğrudan ilgilendiren devrim niteliğinde bir adım gündeme geldi. 2027-2029 Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, kredi kartı limitlerinin vatandaşların gerçek gelirleriyle tam uyumlu hale getirilmesi amacıyla dev bir veri entegrasyonu altyapısı kuruluyor.

Yeni sistemle birlikte SGK’daki resmi gelir verileri ile Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ndeki borçluluk bilgileri tek bir çatıda birleştirilecek.

BANKALAR LİMİT BELİRLERKEN ARTIK BU VERİYE BAKACAK

Planlanan düzenleme sayesinde bankalar, kart limiti tahsis ederken müşterilerinin gerçek ödeme gücünü çok daha şeffaf bir şekilde görebilecek. SGK ve Risk Merkezi verilerinin entegre edilmesiyle, kişinin hem net aylık geliri hem de diğer bankalardaki mevcut tüm kredi ve kart yükümlülükleri anlık olarak sorgulanabilecek.

Bu sayede, gelirin katbekat üzerinde kontrolsüz kart limitlerinin tanımlanmasının önüne geçilmesi ve aşırı borçlanma riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

MEVCUT KREDİ KARTI LİMİTİ KURALLARI NASIL?

Hayata geçirilecek yeni adım, aslında var olan mevzuatın teknolojik ve teknik altyapısını güçlendiriyor. Mevcut yasal düzenlemelere göre bir tüketicinin tüm bankalardaki toplam kredi kartı limiti;

Takip eden yıllarda: Aylık ortalama net gelirinin en fazla 4 katı olabiliyor.

BDDK, Ocak 2026’da aldığı kararla yeni kart çıkarılması veya limit artışlarında gelirin "ispata elverişli belgeler" üzerinden doğrulanmasını zorunlu kılmıştı. Ayrıca mevzuat gereği, kart sahibinin açık talebi ve onayı olmadan bankalar kendiliğinden limit artırımı yapamıyor.

BDDK’DAN BANKALARA 1 OCAK 2027’YE KADAR SÜRE!

BDDK’nın 29 Ocak 2026 tarihli kararı doğrultusunda bankalara, mevcut müşterilerinin kart limitlerini gerçek gelirleriyle uyumlu hale getirmeleri için bir çalışma yapma ve bu süreci 1 Ocak 2027 tarihine kadar tamamlama zorunluluğu getirildi.

Açıklanan resmi verilere göre Türkiye’deki 40,7 milyon tekil kredi kartı kullanıcısının yaklaşık %75’i (30,6 milyon kişi) 400 bin TL’nin altında limite sahip. BDDK, temel limit düzenlemelerinden bu geniş kitlenin olumsuz etkilenmediğini vurgulamıştı.

KREDİ KARTI LİMİTLERİ DÜŞÜRÜLECEK Mİ?

Vatandaşların en çok merak ettiği soru ise "Mevcut yüksek limitler düşürülecek mi?" oldu. Şu aşamada "Herkesin kredi kartı limiti düşürülecek" demek doğru değil. Entegrasyon sürecinin mevcut yüksek limitli kartlara tam olarak nasıl yansıyacağı, yapılacak alt düzenlemelerle netlik kazanacak.

Atılan bu yeni adımların temel amacı; vatandaşların ödeme kapasitelerini aşan borç yüklerinin altına girmesini engellemek, sürdürülebilir bir ödeme performansı sağlamak ve genel finansal istikrarı korumaktır.