Çölün ortasında akıl almaz manzara: Dünyanın en kurak yeri boydan boya çiçek açtı
Şili'deki Atacama Çölü, El Nino'nun getirdiği olağandışı yağışların ardından yeniden renklendi. Toprağın nemlenmesiyle açan ilk çiçekler, nadir görülen "Çiçeklenen Çöl" şöleninin bu yıl beklenenden erken başlayacağını müjdeledi.
Şili'nin Copiapo kenti yakınlarında kaydedilen ilk tomurcuklar, Atacama Çölü'nde nadir görülen uyanışın bu yıl erken başladığını kanıtladı.
Yılda ortalama yalnızca 2 milimetre yağış alan bölge, aşırı kuraklığı sebebiyle bilim dünyasında Mars simülasyonları için kullanılıyor.
İspanyolcada 'desierto florido' yani 'çiçek açan çöl' olarak anılan fenomen, kavurucu kurağın ortasında rengarenk bir dönüşüm yaratıyor.
Çöl tabanında 15 yıla kadar uykuda bekleyebilen tohumlar, düşen ilk nem dalgasıyla birlikte aniden filizleniyor.
Uydu takip sistemleri, bölgede 1981 yılından bu yana 15'ten fazla büyük çiçeklenme dalgası kaydetti.
Normal şartlarda 5 ila 7 yılda bir gerçekleşen bu görsel şölen, son yıllarda atmosferdeki değişimlerle çok daha sık tekrarlanıyor.
Çöl ekosisteminin canlanmasındaki temel itici gücü, Pasifik Okyanusu sularının ısınmasını temsil eden El Nino döngüsü oluşturuyor.
Okyanus üzerindeki yüzey sularının ısınmasıyla artan buharlaşma, Şili'nin kuzey kesimlerine normalin çok üzerinde yağış bırakıyor.
Son yıllarda meydana gelen rekor hava olayları, çölün aynı yıl içinde iki kez çiçek açtığı olağandışı dönemleri de beraberinde getirdi.
Ekvator hattında tespit edilen devasa sıcak su hareketleri, Pasifik sularının tarihi sıcaklık rekorlarına ulaşabileceğini ortaya koyuyor.
Doğru nem ve ısı dengesi sağlandığında, kuru toprakların altında saklanan 200'den fazla çiçek türü aynı anda gün yüzüne çıkıyor.
Çölde son büyük kitlesel canlanma 2025 yılındaki aşırı kış yağışlarının ardından resmi kayıtlara geçmişti.
Son dönemde 2015, 2017, 2022, 2024 ve 2025 yıllarında art arda çiçeklenmeler yaşanması bilim dünyasının dikkatini çekiyor.
Şili yönetimi, bu kırılgan bitki dokusunu koruma altına almak amacıyla 570 kilometrekarelik geniş bir milli park sahası oluşturdu.
Bilimsel veriler, çölün en kurak merkezindeki yağış dengesinin uzun vadeli tarihsel normların dışına çıktığını belgeliyor.
Kurak arazideki bu döngüsel yeşerme, küresel atmosfer hareketlerinin ve bölgesel değişimlerin doğal bir göstergesi sayılıyor.
Erken gelen nemle başlayan bu canlılık, tohumların yeniden toprağa karışıp derin uykusuna dönmesiyle sezonu tamamlayacak.
(AA)