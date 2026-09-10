Ortalığı karıştıracak Okan Buruk iddiası: Bunu istiyordu!
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Sporting'e 3-1 yenilmesinin ardından çok çarpıcı bir Okan Buruk iddiası geldi. Barış Alper Yılmaz da yerden yere vuruldu.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon'a 3-1 yenildiği maçla ilgili olarak teknik direktör Okan Buruk'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Karşılaşma sonrası yapılan değerlendirmelerde hakemlerin yanı sıra teknik direktör Okan Buruk ve Barış Alper Yılmaz en çok eleştirilen isimler oldu.
BTV yorumcusu Evren Turhan,"Aslında ilk yarıda bu maçı koparmak lazımdı. Okan Buruk'un geçiş oyunu oynaması gerekirdi. Şampiyonlar Ligi'nde kontrollü oynamak şart. Sporting bilerek bekledi. Madem baskılı oynayacaksın ilk yarıda işi bitireceksin 2-0'a getir, Leao'yu oynat en kötü maç 2-2 biter. Ama sen burada tuzağa düştün. Hakem resmen doğradı çok kötüydü ama oyuncu değişiklikleri de yerinde değildi.Bu Lizbon asla Galatasaray'ın kalitesinde bir takım değil. Çok yazık oldu" dedi.
Gazeteci Serdar Ali Çelikler, NEO Spor'daki programda şunları söyledi: "Sporting ikinci yarıda daha agresif oynadı, araya tribün de girdi ve panik oldular. Hocanın değişiklikleri de panik hamlelerdi. Altimira'nın yaptığı hareket bence kırmızı kart olmalıydı. Şiddeti fazlaydı. Penaltıyı ise VAR döndüremez. Batrakov devreden sonra biraz altta kaldı. Sane ve Sara da ikinci yarıda performans olarak geriye gitti. Kısacası Galatasaray 2.5 pozisyon verdi, 2.5 pozisyona girdi ve skor 3-1 bitti" diye konuştu.
Asist Analiz Youtube kanalında Sinan Engin şu ifadeleri kullandı: "Belki de Şampiyonlar Ligi'nde oynayabileceği en zayıf takımlardan bir tanesi. Uçan kaçan, müthiş bir Sporting falan kabul etmiyorum. Galatasaray biraz iyi olsaydı, Osimhen de olsaydı bu maç çok farklı olurdu. "Bu maçta Barış Alper Yılmaz santrfor oynuyor, yere göre koyamadığımız Türk Milli Takımı'nın oyuncusu, geçen sene 50-60 milyon Euro, ne kadar doğru bilmiyorum, böyle bir teklif yapılmış diyoruz, kaleye bir tane şutu yok. Galatasaray, topu oynuyor ama işi bitirecek adam yok. Galatasaray bir tane daha üst düzey santrfor alacaktı. 'Barış Alper ile burayı hallederim, Lemina'yı stopere kaydırırım.' olmaz. Sporting biraz iyi bir takım olsa çok farklı bir sonuç çıkardı. Penaltının penaltı olduğuna inanmıyorum. İnce fauller falan da verdi. Bana göre hakem de biraz Galatasaray'ın fişini çekti."
Gazeteci Serhat Ulueren, Telegol'de Okan Buruk'la ilgili ortalığı karıştıracak flaş bir iddiada bulundu ve "Bu skor istediği skordu" dedi. Ulueren, "Hakem karaktersizin teki çıktı. Okan Buruk'un yaptığı tek şey hakemlere sövmek oldu. Sporting'in kazandığı penaltı skandal. Jakobs hızlı davrandı ve aldı. Uğurcan Çakır ise formsuz, topa çıkamıyor. Frikikte ve penaltıda geç atlıyor" dedi.
Ulueren şöyle devam etti: "Bu skor Okan Buruk'un istediği bir skordu. Türkiye Ligi'nde gidebildiği kadar gidiyordu. 2 sene Icardi, 2 sene Osimhen bu takımı taşıdı. Barış Alper Yılmaz defolsun gitsin. 3 puan alacağın maçtan 3 puanı kaybettin. Hiç spor psikoloğu okumadınız mı? Barış tükenmişlik sendromuna girmiş. Sen bu çocukla hiç oturup kalkıyor musun, özel hayatıyla ilgili konuşuyor musun? Belki de çok parası var ama yatırım yapamıyor. Çözün bu sorunları ya. Kerem Aktürkoğlu'ndan daha büyük bir vakaya gidiyor."