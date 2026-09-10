Ortalığı karıştıracak Okan Buruk iddiası: Bunu istiyordu!

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Asist Analiz Youtube kanalında Sinan Engin şu ifadeleri kullandı: "Belki de Şampiyonlar Ligi'nde oynayabileceği en zayıf takımlardan bir tanesi. Uçan kaçan, müthiş bir Sporting falan kabul etmiyorum. Galatasaray biraz iyi olsaydı, Osimhen de olsaydı bu maç çok farklı olurdu. "Bu maçta Barış Alper Yılmaz santrfor oynuyor, yere göre koyamadığımız Türk Milli Takımı'nın oyuncusu, geçen sene 50-60 milyon Euro, ne kadar doğru bilmiyorum, böyle bir teklif yapılmış diyoruz, kaleye bir tane şutu yok. Galatasaray, topu oynuyor ama işi bitirecek adam yok. Galatasaray bir tane daha üst düzey santrfor alacaktı. 'Barış Alper ile burayı hallederim, Lemina'yı stopere kaydırırım.' olmaz. Sporting biraz iyi bir takım olsa çok farklı bir sonuç çıkardı. Penaltının penaltı olduğuna inanmıyorum. İnce fauller falan da verdi. Bana göre hakem de biraz Galatasaray'ın fişini çekti."