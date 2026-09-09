Pasaport da neymiş! Dünyada bu ayrıcalığa sahip sadece üç kişi var!

Dünya genelinde uluslararası seyahat eden neredeyse herkes pasaport taşımak zorundayken, bu kuralın ötesinde tutulan sadece üç kişi bulunuyor: İngiltere Kralı III. Charles, Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako.

İNGİLİZ HÜKÜMDARININ AYRICALIĞI

İngiltere Kralı III. Charles, annesi Kraliçe II. Elizabeth’in vefatından bu yana bu özel muafiyetten yararlanıyor. İngiliz kraliyet ailesinin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre hükümdar, yurt dışı seyahatlerinde pasaporta ihtiyaç duymuyor.

Kral Charles’a pasaport yerine özel bir seyahat belgesi tahsis ediliyor. Bu belge; yabancı ülke makamlarından, belge sahibinin ülkeye engelsiz giriş yapmasına izin vermelerini ve kendisine gerekli koruma ile yardımı sağlamalarını talep ediyor.

Ancak bu ayrıcalık yalnızca tahttaki hükümdara özgü bir durum. Kraliyet ailesinin diğer tüm üyeleri yurt dışına seyahat ederken standart pasaport kullanmak zorunda.

JAPON İMPARATORLUK ÇİFTİ İÇİN ÖZEL PROTOKOL

Benzer bir muafiyet Japon imparatorluk çifti için de geçerli. İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako, pasaportsuz seyahat edebilme hakkına sahip.

Japonya Dışişleri Bakanlığı’nın 1971 tarihli resmi bir belgesine göre; imparator ve imparatoriçeye pasaport verilmesi ve kendilerine sınır kapılarında sıradan vatandaş muamelesi yapılması "uygunsuz" kabul ediliyor.

İmparatorluk çifti pasaport yerine bakanlık tarafından hazırlanan özel bir belge kullanıyor. Bununla birlikte, süreçte ek bir prosedür daha uygulanıyor: Japonya Dışişleri Bakanlığı, çiftin gerçekleştireceği ziyareti varış yapacakları ülkeye önceden ve resmi kanallarla bildirmekle yükümlü.

İngiltere’de olduğu gibi Japonya’da da bu hak yalnızca imparator ve imparatoriçeyi kapsıyor; hanedanın diğer üyeleri yurt dışı seyahatlerinde diplomatik pasaport taşıyor.