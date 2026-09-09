Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar günü!
Eski polis Cemil Koç tarafından öldürülerek cesedi bavul içinde yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz cinayeti davasında mahkemeden bugün karar çıkması bekleniyor.
Küçükçekmece’de, eski polis Cemil Koç tarafından öldürülerek cesedi bavul içinde Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti davasında bugün karar çıkması bekleniyor.
Küçükçekmece Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava henüz başlamadı.
9'u tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, sanık Cemil Koç hakkında, 'Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Şantaj' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ
Küçükçekmece 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın önceki duruşmasında savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada Cemil Koç hakkında, ‘kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘şantaj’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından ise 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Koç ile birlikte Ayşe Tokyaz’ın içinde bulunduğu bavulu olay yerinden çıkararak araca koyduğu belirtilen Oğuz Kal hakkında da ‘kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.
KARAR BEKLENİYOR
Mütalaada sanık Cemal Arslan hakkında ‘kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklar Necmettin Ecer, Erhan Girgin, Barış Can Aydın ve Yusuf Ziya Sancak hakkında ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar, İlker Umut Uğurlu hakkında ise aynı suçtan 9 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Bugün görülecek duruşmada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor. (DHA)
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Duruşma öncesi koridorda ve adliyenin girişinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Henüz duruşma başlamadı ve salona kimse alınmadı. Tutuklu sanıkların salona getirilmesinin ardından duruşmanın başlaması bekleniyor.
AVUKATLARI 2 GÜN ÖNCE İSTİFA ETTİ
Kardeşi Esra Tokyaz, "Biz verilecek kararı bekliyoruz. Umarım mahkemede sergiledikleri bütün hareketler görülür, ona göre bir ceza uygulanır. Bugün yine Cemil savunmasını yapacak son kez, umarım son kez. Ayşe beyin kanaması ve kafa travmasıyla hayatını kaybetti, kemiği ve çenesinde kırıklar var, uyluk içlerinde yaralanmalar var. Merdivenlerden düştüğünü iddia ediyor ama gösterdiği merdivenlerden düşmesiyle uyluk içlerinde yaralanmalar olmaz. Bunun hiçbir mantıksal ve bilimsel açıklaması olamaz. Avukatlarında yine değişiklik oldu, 2 gün önce istifalarını verdiler. Bugün umarım ertelenmez ve karar çıkar." ifadelerini kullandı.
DURUŞMA ÖNCESİ KADEM'DEN AÇIKLAMA
Duruşma öncesi basına konuşan Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) adına konuşan Avukat Sinem Ermiş, "Bugün burada 22 yaşında vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz için adalet talebimizi yinelemek üzere bulunuyoruz. Ayşe'nin hayalleri vardı, sevdikleri, umutları, planları... Henüz hayatının başındaydı ancak yaşama hakkı acımasızca elinden alındı. Katil bununla da kalmadı, cansız bedenini bir valizin içinde yol kenarına bıraktı. Bugün bu davanın karar duruşması için geldik. Verilecek karar Ayşe'yi geri getirmeyecek, annesinin, babasının, kardeşinin acısını sona erdirmeyecek, Ayşe'nin yarım kalan hayatı devam etmeyecek. Ancak adaletin yerini bulması geride kalanların acısını bir nebze olsun hafifletecek ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için topluma güçlü bir mesaj verecektir. Biz o kararın, Ayşe'nin ailesinin ve toplumun adalete olan inancını güçlendirecek, hakkaniyetli bir karar olmasını bekliyoruz." dedi.