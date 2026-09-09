Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar günü!

Duruşma öncesi basına konuşan Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) adına konuşan Avukat Sinem Ermiş, "Bugün burada 22 yaşında vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz için adalet talebimizi yinelemek üzere bulunuyoruz. Ayşe'nin hayalleri vardı, sevdikleri, umutları, planları... Henüz hayatının başındaydı ancak yaşama hakkı acımasızca elinden alındı. Katil bununla da kalmadı, cansız bedenini bir valizin içinde yol kenarına bıraktı. Bugün bu davanın karar duruşması için geldik. Verilecek karar Ayşe'yi geri getirmeyecek, annesinin, babasının, kardeşinin acısını sona erdirmeyecek, Ayşe'nin yarım kalan hayatı devam etmeyecek. Ancak adaletin yerini bulması geride kalanların acısını bir nebze olsun hafifletecek ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için topluma güçlü bir mesaj verecektir. Biz o kararın, Ayşe'nin ailesinin ve toplumun adalete olan inancını güçlendirecek, hakkaniyetli bir karar olmasını bekliyoruz." dedi.