İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 sanıklı davanın ikinci celsesinde 14. duruşma günü bugün başlıyor.

Dün tamamlanan 13. günde, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmanın bugünkü oturumunda da tutuksuz sanıkların savunmalarının alınması bekleniyor.

"SİSTEM" İFADELERİ SORULDU

Davanın önceki günkü oturumunda itirafçı Eyüp Subaşı'nın beyanları da gündeme geldi. Subaşı'na, ifadelerinde yer alan "sistem" sözleri soruldu.

Subaşı, savcının kendisine "Sistem diye yorumlar mısınız?" şeklinde soru yönelttiğini belirterek, "Ben de 'Tabii' dedim" ifadelerini kullandı.

DURUŞMADA BAYGINLIK GEÇİRDİ

13. gün devam ederken Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker duruşma salonunda baygınlık geçirdi.

Türker'in avukatı, sanıkların ve avukatların uzun saatler boyunca duruşma salonunda bekletilmesinin sağlık açısından sorun oluşturduğunu belirterek mahkemeden duruşma saatlerinin yeniden değerlendirilmesini istedi.

Avukat, sanıkların sabahın erken saatlerinde salonda hazır edildiğini, duruşmaların ise gece saatlerine kadar uzayabildiğini belirterek, "14-15 saat bir sandalye başında beklemeleri gerçekten birçok sanık için, aynı zamanda bizim vekillerimiz açısından da sıkıntı teşkil ediyor" dedi.

Duruşmaların mümkünse makul saatlerde ve 8 saat içerisinde tamamlanmasını isteyen avukat, "Yarın bu insanların başına bir şey gelirse bunun vebalini hiçbirimiz ödeyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Davanın 14. gününde salondaki gelişmeler ve sanıkların savunmaları yakından takip edilecek.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay, İBB davasının ikinci celsesinde yaşananları anbean aktarıyor...