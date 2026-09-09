Yumurta alırken üzerindeki rakama bakmadan almayın

Mutfakların en temel besin kaynaklarından biri olan yumurta satın alırken sadece son tüketim tarihine veya fiyatına bakıyorsanız, sağlığınızı doğrudan etkileyen devasa bir detayı gözden kaçırıyor olabilirsiniz.

Son dönemde gıda güvenliği ve beslenme uzmanlarının sıkça gündeme getirdiği bu detay, yumurtaların kabuğu üzerine basılan kırmızı veya siyah renkli özel damgalarda saklı. Market raflarında sıradan bir üretim tarihi gibi duran o kod dizininin en başındaki tek bir rakam, aslında satın aldığınız ürünün hangi şartlarda üretildiğini, besin değerini ve kalitesini doğrudan gözler önüne seriyor.

YUMURTADAKİ 0, 1, 2, 3 KODLARININ GİZEMLİ ANLAMI

Yumurtanın üzerindeki TR ile başlayan kodun en başındaki numara, tavuğun yetiştirilme metodunu gösterir. Eğer kodun başındaki rakam 0 ise bu durum yumurtanın tamamen organik yemlerle beslenen ve açık havada serbestçe dolaşan tavuklardan elde edildiğini gösterir ki bu seçenek sağlık açısından en üst segmentte yer alır.

Rakam 1 olduğunda tavukların günün belirli saatlerinde dışarıya çıkabildiği gezen tavuk metodu devreye girerken, 2 rakamı kapalı kümes ortamında serbest dolaşan tavukları temsil eder. Tüketicilerin en çok dikkat etmesi gereken 3 kodu ise tavukların dar kafeslerde tamamen endüstriyel yemlerle yetiştirildiğini gösterir ve besin değeri diğer kategorilere kıyasla en düşük seviyede kalır.

EVDE KOLAYCA YAPABİLECEĞİNİZ PRATİK TAZELİK TESTİ

Doğru kodu seçip satın aldıktan sonra ürünün tazeliğini ev ortamında test etmek de gıda zehirlenmelerinin önüne geçmek açısından büyük önem taşır. Evde derin bir kabın içerisine su doldurup yumurtayı bıraktığınızda, yumurtanın su içerisindeki konumu size tazelik durumu hakkında kesin bilgi verir.

Suya atılan yumurta kabın dibine çöküp yatay pozisyonda kalıyorsa son derece tazedir ve güvenle tüketilebilir; dibe çöküp dik bir konumda duruyorsa tazeliğini kaybetmeye başladığını ancak halen tüketilebilir olduğunu gösterir. Eğer yumurta dipte kalmayıp doğrudan suyun yüzeyine çıkıyorsa, içerisinde biriken gaz ve büyüyen hava boşluğu nedeniyle bayatlamış demektir ve kesinlikle tüketilmemelidir.