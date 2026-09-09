Hava değişiyor: Bugün başlayıp 5 gün sürecek! Meteoroloji harita paylaştı

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında belirgin artış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9-15 Eylül tarihleri arasındaki haftalık hava tahminini yayımlarken, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağını bildirdi.

SICAKLIKLAR 4-8 DERECE ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık tahminine göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde 4 ila 8 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 9-15 Eylül 2026 tarihleri arasındaki hava durumuna ilişkin tahminlere yer verildi.

5 GÜN BOYUNCA GÜNEŞLİ HAVA

Hava Forum'un paylaşımında ise yurdun yarından itibaren 5 gün boyunca 81 ilde bol güneşli bir hava etkisine gireceği belirtildi.

Paylaşımda, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı ve gündüz saatlerinde yeniden tam yaz havasının yaşanacağı ifade edildi.

HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ SINIRLI

Meteoroloji'nin haritasında 9-14 Eylül tarihleri arasında Türkiye'nin büyük bölümünde güneşli ve parçalı bulutlu hava görülüyor. Yağışların ise ağırlıklı olarak ülkenin kuzeydoğusu ile bazı batı kesimlerinde sınırlı kalması bekleniyor.

15 Eylül Salı günü ise özellikle Marmara'nın batısı ve Trakya'da yağışların yeniden etkili olması öngörülüyor.

Böylece eylül ayının ilk yarısında sıcaklıkların yeniden yükselmesiyle birlikte Türkiye genelinde yaz havası birkaç gün daha etkisini sürdürecek.