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Birkaç saat içinde tükenip Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren SUV

Jaguar Land Rover ve Chery'nin ortak girişiminden doğan modelin lansmanı son derece başarılı olarak nitelendirilebilir; tanıtımından sadece birkaç saat sonra binlerce sipariş alındı.

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Birkaç saat içinde tükenip Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren SUV - Fotoğraf: 1
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Lansman Başarısı ve Rekor Sipariş

Jaguar Land Rover ile Chery'nin ortak girişiminden doğan yeni SUV modeli, otomotiv dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Tanıtımının üzerinden henüz birkaç saat geçmişken binlerce sipariş alan model, ticari lansmanının ardından son derece başarılı bir başlangıca imza attı.

Birkaç saat içinde tükenip Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren SUV - Fotoğraf: 2
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Pazara Hızlı Giriş: İlk 12 Saat

Yeni Freelander 8, Çin pazarındaki ilk 12 saatinde 5.000'den fazla kesin sipariş alarak dikkatleri üzerine çekti. 5,11 metre uzunluğundaki bu heybetli SUV, hem tasarımı hem de satış rakamlarıyla segmente hızlı bir giriş yaptı.

Birkaç saat içinde tükenip Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren SUV - Fotoğraf: 3
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Motor ve Batarya Teknolojisi

37.193 euro başlangıç fiyatıyla sunulan menzil uzatıcılı hibrit (REEV) model, beş veya altı koltuklu konfigürasyon seçeneklerine sahip. Araçta yer alan 1,5 litrelik turboşarjlı benzinli motor, tekerleklere doğrudan güç vermek yerine yalnızca CATL üretimi 60,3 kWh'lik bataryayı şarj etmek için bir jeneratör görevi görüyor.

Birkaç saat içinde tükenip Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren SUV - Fotoğraf: 4
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Üst Düzey Konfor ve Boyutlar

Chery ve Jaguar Land Rover ortaklığıyla geliştirilen model, 3.040 mm'lik geniş dingil mesafesi ve gelişmiş havalı süspansiyon sistemi sayesinde yol şartları ne olursa olsun yolcularına birinci sınıf bir sürüş konforu vaat ediyor.

Birkaç saat içinde tükenip Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren SUV - Fotoğraf: 5
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Yüksek Performans ve Hızlı Şarj

Toplamda 829 beygir güç ve 813 Nm tork üreten iki elektrik motorundan güç alan Freelander 8, yaklaşık üç tonluk ağırlığına rağmen 0'dan 100 km/s hıza sadece 4,6 saniyede ulaşıyor. Akıllı dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan araç, 221 km saf elektrikli menzil sunarken, bataryasını %20'den %80 şarj seviyesine sadece 12 dakikada ulaştırabiliyor.

Birkaç saat içinde tükenip Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren SUV - Fotoğraf: 6
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Tibet Platosunda Aşırı Arazi Testi

Model, arazi kabiliyetlerini ve dayanıklılığını kanıtlamak adına Tibet platosunda son derece zorlu, dağlık ve toprak geçitlerden oluşan zorlu bir rotaya çıkarıldı. Zirve tırmanışı boyunca araç, tüm hava ve arazi şartlarında sınırlarını zorladı.

Birkaç saat içinde tükenip Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren SUV - Fotoğraf: 7
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Guinness Dünya Rekoru

Tibet'teki tırmanış sırasında 6.002,33 metre rakıma ulaşan Freelander 8, "deniz seviyesinden en yüksek noktaya tırmanan hibrit araç" unvanını elde ederek adını resmi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı.

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