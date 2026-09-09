Birkaç saat içinde tükenip Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren SUV

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Yüksek Performans ve Hızlı Şarj

Toplamda 829 beygir güç ve 813 Nm tork üreten iki elektrik motorundan güç alan Freelander 8, yaklaşık üç tonluk ağırlığına rağmen 0'dan 100 km/s hıza sadece 4,6 saniyede ulaşıyor. Akıllı dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan araç, 221 km saf elektrikli menzil sunarken, bataryasını %20'den %80 şarj seviyesine sadece 12 dakikada ulaştırabiliyor.