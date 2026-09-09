Son Dakika | Aziz Yıldırım'ın Erdoğan'dan ne istediği belli oldu: Fenerbahçe resmen açıkladı

Fenerbahçe Spor Kulübü, Chobani Stadyumu'nun 64 bin kişiye çıkarılmasına yönelik restorasyon çalışmasına dair açıklama yaptı.

GEREKLİ İZİNLER ALINDI

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre; geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu gerekli izinleri aldı.

KAPASİTE 64 BİN KİŞİYE ÇIKACAK

Yaklaşık 50 milyon euro maliyetle yenilenecek olan Chobani Stadyumu'nun kapasitesi 64 bin kişiye çıkarılacak. Ayrıca 52 ilave loca inşa edilecek. Bu projeyle birlikte yıllık stat gelirinin 25 milyon euro artması bekleniyor.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Başkanımızın Aziz Yıldırım’ın seçim döneminde ortaya koyduğu Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin kapasitesinin 64 bin kişiye çıkarılması için hazırlanan dev proje tamamlandı.

Geçtiğimiz günlerde Dolmabahçe’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Başkanımız Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Stadımızın modernize edilmesi ve büyütülmesi konusunda projenin tüm detaylarını paylaşarak gerekli adımın atılmasını sağladı.

Fenerbahçe’mizin kentsel hafızayı koruyan yerinde yenileme vizyonu doğrultusunda gerekli izin sürecinin ivedi şekilde tamamlanmasıyla startı verilecek proje, stadyumun mimari yapısında köklü değişiklikler içeriyor.

İlk etapta temel inşaat çalışmasına başlanacak projede planlamaya göre; çelik imalatların siparişi verilecek ve ardından betonarme imalatı bittikten sonra çelik ayaklar yerleştirilecek. Çalışmaların en önemli aşamalarından biri olan stadın çatısının yükseltilmesi kapsamında mevcut çatı özel krikolar kullanılarak yaklaşık 6 metre yukarı kaldırılacak.

Çatı çalışmalarının ardından kale arkalarında yeni tribünlerin inşaatı ve buraya ilave 52 loca yapılması planlanırken, Maraton ve Fenerium olarak adlandırılan tribünlerimize de ilave yapılmasıyla kapasite artırılmış olacak.

Yaklaşık 50 milyon Euro maliyetle Kadıköy’ün kalbinde yer alan Stadımızın kapasitesi sürecin sonunda 64 bine çıkarken; kulübümüzün tahmini yıllık gelir artışının, mevcut gelirlerimize ilave olarak yaklaşık 25 milyon Euro olması planlanıyor.

Kapasite artışının ardından son bir adım olarak stadın dış kaplama süreci başlayacak ve böylelikle mabedimizin iç atmosferinde tam akustik sağlanmış olacak.