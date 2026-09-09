Mansur Yavaş ve Erdoğan görüştü: Detayları Özgür Özel açıkladı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Beştepe’de gerçekleşen görüşmeyle ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş ve Cumhurbaşkanlığı tarafından peş peşe açıklamalar geldi.

YENİ Parti Lideri Özgür Özel de canlı yayında Üsküdar’da yaşanan gelişmeler ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Mansur Yavaş’ın Erdoğan’la görüşmesi hakkında sorulan soruyu yanıtladı. Özel, "Benim haberim var, Mansur Bey'den şüphem olmaz" dedi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN BASIN AÇIKLAMASI GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de kabul edildi.

Gerçekleşen kabulde; başta Ankara’nın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından devam eden ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı.

Başkan Yavaş, Ankara’ya yönelik yatırımlara verilen destek ve katkılar ile NATO Zirvesi’nin Ankara’da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

Görüşmede ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışmalar, planlanan yatırımlar ve Ankara’nın önümüzdeki dönemdeki ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı."

"BENİM HABERİM VAR, MANSUR BEY'DEN ŞÜPHEM OLMAZ"

Yeni Parti Lideri Özgür Özel, Koza TV yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'la görüşmesine ilişkin sorulan soruya şu ifadeleri kullandı:

"Mansur Yavaş'ın Erdoğan ile görüşmesinden benim haberim var, bir takım yatırımlar için randevu istemişti, randevu istediğini de bana söylemişti.

Biz, Mansur Bey ile kardeşlik hukukuna sahibiz, ondan şüphem olmaz. Mansur bey bu konuda hassastır. "

MANSUR YAVAŞ'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Mansur Yavaş, söz konusu görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de kabul edildik.

Kabulde; başta Ankara’mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere, devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanına bilgi arz ettik. Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılar ile NATO Zirvesi’nin Ankara’da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değerlendirmelerimizi de paylaştık.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti."

Yeni Parti Lideri Özgür Özel, Koza TV yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, Üsküdar’da yaşanan gözaltılar, operasyonlara ve son olarak seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulunarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını yineledi.

Yaşananları “Utanmazlık” olarak nitelendiren Özel, "İBB'de de aynı süreç işler mi?" sorusunu da yanıtladı.

ÖZEL: "BUNU DA YAPAMAZLAR" DEDİĞİNİZ HER ŞEYİ YAPIYORLAR

YENİ Parti Lideri Özel yaşananları tek tek anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Üsküdar'da demokrasi adına olmaması gereken her şey oldu. "Bunu da yapamazlar" dediğiniz her şeyi yapıyorlar. Bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk.

İlk önce belediye başkanımız tutuklandı, sonrasında 5 Ağustos günü seçim yapıldı. O seçimi CHP adayı kazandı. 4 kişi taraf değiştirmişti, AK Parti'ye aldılar. Seçim sonucuna AK Parti itiraz etti, mahkeme seçimleri yeniledi. Kazandığımız seçimi iptal ettiler. İkinci kez yapılırken 2 kişiyi tutukladılar ki oy kullanamasınlar. Ayrıca partinin içindeki bir takım kişilerle pazarlık yaptılar. Son turda iki kişi daha taraf değiştirdi."

"ÜSKÜDAR BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇMEDİ ASLINDA"

Üsküdar'da halkın iradesinin ve sandık sonuçlarının esas alınması gerektiğini yineleyen Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçmedi aslında. Sinem Dedetaş seçilmiş belediye başkanı. Şu anda tutukluluk tedbiri sebebiyle görevden geri çekildi yerine vekili AK Parti'den seçildi. Ama "Özgür Bey seçime kadar AK Parti'de" deseniz ve iddiaya girsek iddiayı siz kazanırsınız."

ÜSKÜDAR’DAKİ SÜREÇ İBB'YE DE SIÇRAR MI?

Üsküdar'da yaşananların diğer yerel yönetimler için de tehlikeli oluşturabileceğini söyleyen ve belediye meclis üyelerine yönelik operasyonlara dikkat çeken Özgür Özel, "İBB'de de aynı süreç işler mi?" sorusunu da yanıtlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu işin gidişatına bakıldığında, çünkü sürekli İstanbul'da belediye meclisini oluşturan arkadaşlarımıza operasyonlar yapılıyor, böyle bir işin seyrinin adım adım oraya gittiğinin bir erken tespitidir. Üsküdar'a yaptığını diğer belediyelere de yapmasının önünde ne engel var?"

"UTANMAZLIK" OLARAK TANIMLADI

Özel, Üsküdar'da yaşanan süreci değerlendirmeye devam ederek tüm olayları "Utanmazlık" olarak tanımladı. İktidarın gerçekçiliğini ve rasyonelliğini kaybettiğini söyleyen Özel, mazbatanın iptal edilmesinin akılcı olup olmadığını da gündeme getirdi.

Özel, "Gerçekçiliği rasyonelliği kaybetmiş bir iktidar" dedi ve "Mazbatanın iptali akılcımıydı?" sorusunu yöneltti.

"CHP PARTİSİ İŞGAL ALTINDA"

CHP'nin kuruluş yıldönümüne ilişkin de açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Burukluk hissediyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Özel, "CHP partisi işgal altında" dedi. Burukluk da hissettiğini belirten Özel, ancak orayı Cumhuriyet Halk Partisi olarak görmenin artık mümkün olmadığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu için yaptığı "siyasi tutuklu değil" açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulunan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"İçimden geçenleri söylesem hakikaten bu anlayışa tüketilen her nefes israf. "Ben sizin için kullanışlıyım, ben devam edeyim". Sloganlarına bakın, sözlerine bakın. "Ben kullanışlıyım, ben burada kalayım" bunu söylüyorlar. Ben kime ne anlatayım. Benim bu yaklaşıma cevap vermemi bu millet israf görür.

Biz muhalefetle birlikte oluruz da meşru muhalefetle birlikte oluruz. Sağdan sola herkesle birlikte olurum ama sandıktan çıkanlarla birlikte olurum. İktidarın atanmış aparatlarıyla birlikte olmam."

"ÇARESİZ KALDILAR, ALTIN YUMURTALAYAN TAVUĞU KESİYORLAR"

Köprü ve otoyolların özelleştirilmesi hakkındaki soruları ve gelen tepkileri değerlendiren Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Senet kırdırır hale gelmişler. Bu ülkenin menfaatleri yerine kendi menfaatlerini düşünüyorlar. Varsayalım 10 milyar TL'ye özelleştirdiler, 2 aylık faiz gideri bu. Bu iktidar yüzde 86'sını yaptı, özelleştirdi.

Hayırsız bir evlat gibi babasından, dedesinden kalan alanı yok pahasına sattılar.

İki köprü; 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü özelleştiriliyor. Yeni yaptıkları sistemlerde kilometre başına 5 TL. Özelleştirmeden sonra 5 kat artacak."

Ayrıntılar geliyor...