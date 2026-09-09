Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru: Arda Güler tarihe geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanan 4 maçta takımlar gol yağdırırken, milli futbolcu Arda Güler tarihe geçti.

Almanya'da oynanan maçta Borussia Dortmund, Fenerbahçe'nin İspanya temsilcisi Villarreal'i konuk etti. Ev sahibi ekip, Renato Veiga'nın kendi kalesine ve Serhou Guirassy'nin (2) attığı gollerle 3-2 kazandı. Villarreal'in gollerini Santiago Mourino ve Guirassy kendi kalesine attı.

İspanya ekibi Real Betis, Fransa temsilcisi Lille'e konuk olduğu mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Konuk takımın golleri, Marc Bartra (2) ve Troy Parrott'tan geldi. Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille'in gollerini Ayase Ueda ve Alexandro Ribeiro kaydetti.

Manchester City de Portekiz'in Porto takımını deplasmanda Erling Haaland'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

İspanya ekibi Real Madrid, sahasında İtalya'nın Inter takımını Kylian Mbappe ve Federico Valverde'nin golleriyle 2-1 yendi. Carlos Augusto'nun golü, Inter'e puan için yeterli olmadı.

Öte yandan kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda bulunmayan milli futbolcu Arda Güler, maç öncesi 2025-2026 sezonunun çıkış yapan oyuncusu ödülünü eski Portekizli yıldız Luis Figo'nun elinden aldı. Arda Güler bu başarısıyla tarihe geçti.



Ligin ilk haftası, bugün ve 10 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlarla sona erecek.