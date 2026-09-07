Mourinho Arda Güler kararını açıkladı

Real Madrid'de Mourinho'nun Inter maçı öncesi basın toplantısında Arda Güler açıklaması gündem oldu.

Sezonun ilk puan kaybını Real Betis karşısında yaşayan Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Inter'i Santiago Bernabeu'da ağırlayacak. Teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"YARIN KAZANMAK İSTİYORUM"

Inter karşısındaki hedeflerinin galibiyet olduğunu belirten Mourinho, "Yarın kazanmak istiyorum. Size iyi oynamak istediğimi de söyleyebilirim ancak Real Betis karşısında oynadığımız gibi iyi oynayıp kaybetmek istemiyorum. Sekiz maç oynayacağımız bir aşamadayız ve hedefimiz bir üst tura yükselmek. Bu karşılaşmayı tek başına bir maç olarak düşünmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

TAKIMIN TOPARLANMA SÜRECİNDEN MEMNUN

Real Betis yenilgisinin ardından takımın verdiği reaksiyondan memnun olduğunu belirten Portekizli teknik adam, "Oyuncularımı görmek istediğim gibi gördüm. Sevilla'daki maçın ardından soyunma odasında tükenmiş durumdaydılar ancak pazar günkü antrenmanda toparlanmışlardı. Bugün ise tamamen normal ve iyi durumdaydılar." dedi.

GEÇMİŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ TECRÜBELERİNE ODAKLANMIYOR

Şampiyonlar Ligi'ndeki geçmiş deneyimlerinin kendisini nasıl etkilediğine dair soruya yanıt veren Mourinho, "Penaltılar sonucunda bir yarı final kaybettim ancak bunu düşünmüyorum. Ne olumlu ne de olumsuz anlamda geçmişe bakıyorum. Real Madrid'in teknik direktörü olduğumu ve yarın aşırı derecede önemli olmayan bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkacağımızı düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

ARDA GÜLER SORUSUNA NET YANIT VERMEDİ

Trent Alexander-Arnold'ın orta sahada görev alıp almayacağına ilişkin soruyu yanıtsız bırakan Mourinho, kadro planlamasına dair şu açıklamayı yaptı: "Bunu size söylemeyeceğim, üzgünüm. Konuşup konunun etrafında çok fazla dolaşabilirim. Bernardo, Camavinga ve Arda Güler'in üçü birden sahada olmayacak. Algoritma kararını verdi." Mourinho, beş farklı seçenek bulunduğunu ancak bu konuda kesin bilgi vermeyeceğini sözlerine ekledi.

"REAL MADRID'DEKİ İLK DÖNEMİM GERİDE KALDI"

Kulüpteki ilk dönemiyle şu anki dönemini kıyaslayan Mourinho, "Real Madrid'deki iki dönem birbirinden farklı. Kazandıklarımız ve kaybettiklerimizle birlikte ilk dönemimi 2013 yılında kapattım. O bölüm artık sona erdi. Şimdi farklı bir dönemdeyiz." dedi. Mourinho, kulübün son 10 yılda altı kez Şampiyonlar Ligi kazandığını hatırlatarak bu başarıyı sürdürme hedefinde olduklarını belirtti.

KULÜBÜN MEVCUT DURUMUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Kulübe dönüşünün ardından nasıl bir yapı bulduğu sorulan Mourinho, "Karşımda Real Madrid'i buldum. Real Madrid, Real Madrid'dir. Bunu söylemek yeterli. Kulüp zorlu bir sezon geçirdi. Böyle bir durumda geliştirmeniz gereken şeyler olur. İstikrar konusunda ve takımın temelinde bazı sorunlar vardı." ifadelerini kullandı.

VAR KARARINA SERT ELEŞTİRİ

Real Betis maçındaki hakem kararlarını değerlendiren Mourinho, penaltının tekrarlanmaması nedeniyle VAR'ı sert bir dille eleştirdi. Mourinho, "Ancak o penaltı neden tekrarlanmadı? VAR kuralları bilmediği için mi, yoksa müdahale etmek istemediği için mi? Eğer VAR'daki hakem kuralı bilmediği için penaltıyı tekrarlatmadıysa evine gitmeli ve VAR hakemliği yapmamalı." dedi.

VİNİCİUS'A GÖSTERİLEN SARI KARTA TEPKİ

Vinicius Junior'ın hakemle konuşmasının ardından sarı kart görmesine de tepki gösteren Mourinho, "Bir diğer konu da kaptan Vinicius'un neden sarı kart gördüğü. Hakemin yanına gidiyor ve hakem ona sarı kart gösteriyor. Takım kaptanının, açıklama istemek için hakemin yanına gitme hakkı vardır." dedi.

ENDRİCK'İN DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sakatlığının ardından takıma dönen Endrick'in fiziksel durumuna ilişkin bilgi veren Mourinho, genç oyuncunun Inter karşısında sınırlı süre alabileceğini belirtti. Mourinho, "Endrick yarın 5 dakika, en fazla 10 dakika oynayabilecek durumda olabilir. Dün ilk kez A takımla antrenmana çıktı ve Budapeşte'deki maçtan beri forma giymiyor." dedi.

CHİVU İLE İLİŞKİSİNE DAİR AÇIKLAMA

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu ile ilişkisine yönelik soruya tepki gösteren Mourinho, eski öğrencisiyle geçmişte birlikte çalıştıklarını hatırlattı ve "O benim oyuncumdu, birlikte çalıştık. İyi ve kötü pek çok şeyi beraber yaşadık. Onunla kötü bir ilişkim olduğunu öğrenmek için siz kiminle konuştunuz? Kiminle?" ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI SONRASI İLGİNÇ AN

Toplantının ardından İtalyan bir gazetecinin Mourinho'ya fıskiye hediye ettiği görüldü. Bu hareketin, Mourinho'nun 2010 yılında Inter ile Barcelona'yı eleyerek Camp Nou'daki fıskiyelerin açılmasına neden olduğu anıya bir gönderme olduğu değerlendiriliyor.