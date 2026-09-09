Sergen Yalçın "Bu takım ilk 3'e giremez" dedi ve ekledi: Olursa bir daha futbol konuşmam

Beşiktaş'taki teknik direktörlük görevinden ayrıldıktan sonra yorumculuğa geri dönen Sergen Yalçın, iddialı çıkışlarına bir yenisini daha ekledi.

Sergen Yalçın kadrosundaki yıldız oyuncularla dikkat çeken ünlü takım için "İlk 3'e giremez. Bir şey olmaz. Olursa bir daha futbol konuşmam" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON FALAN OLAMAZ"

KAFA Sports Youtube kanalında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını cevaplayan Sergen Yalçın, şöyle konuştu:

"Manchester United’ı hiç seyretmem, nefret ettim. Kadroya baktım, maça bakıyorum çok kötü. Bir tane yetenekli oyuncusu yok. Manchester United İngiltere’de şampiyon olması mümkün değil. Bruno Fernandes, klasik 8 numara. Manchester United'ın Hull City ve Everton maçlarını seyrettim. Benim 'olmaz' dediğim olsun... Ben bir şeye olmaz diyorum, eğer o olursa futbolu falan her şeyi bırakacağım. Futbolla ilgili bir daha hiç konuşmayacağım. Manchester United, İngiltere'de şampiyon falan olamaz. Bırakın şampiyonluğu, ilk 2'ye ilk 3'e giremez. Sezon sonu görüşürüz, hadi şimdiden söylüyorum. 'Olmaz' diyorsam olmaz. Benim 'olmaz' dediklerimi yazın. Sergen Yalçın, 'Manchester United, İngiltere'de şampiyon olamaz, ilk 2'ye giremez' diyor."