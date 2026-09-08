Süper Lig ekibinden Sergen Yalçın'a flaş cevap: Doğru dürüst maç seyretmez konuşuyor

Son olarak Beşiktaş’ı çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın, Kafa Sports YouTube kanalında yaptığı yorumda Süper Lig ekibi Samsunspor’u değerlendirdi.

Samsunspor’un kadro planlamasını eleştiren Sergen Yalçın, takımın geçen sezona kıyasla güç kaybettiğini dile getirerek, "Samsunspor’un işi bu sezon çok zor. Kadro planlamasından kaynaklı olarak güçlerinin çok düştüğünü görüyorum. Geçen seneki başarılarını yakalamaları neredeyse imkansız" yorumunu yaptı.

‘’İLK 6’YA BİLE GİREMEZ’’

Karadeniz ekibinin ligdeki sıralamasına dair konuşan Sergen Yalçın, "Samsunspor bu sezon ilk 6’ya bile giremez" dedi.

SAMSUNSPOR’DAN FLAŞ CEVAP

Sergen Yalçın’ın bu sözleri sonrası Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır’dan flaş bir yanıt geldi.

Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Çakır, Sergen Yalçın’ın sözlerinin hatırlatılması üzerine "Sergen Yalçın maç mı seyrediyormuş? Takımları mı takip ediyor? Ben onu ciddiye almıyorum. Ben de dinledim onu. Kadroda kim var, kim yok onu bilmez. Doğru dürüst maç seyretmez. Konu hakkında konuşuyor. Ama diğer spor adamları konuşurken de dinliyorsunuz, onlar daha farklı şeyler konuşuyorlar. Önemli olan biz inanıyoruz. Kadromuz iyi kadro oldu." ifadelerini kullandı.