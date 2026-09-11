Halk TV Yaşam Herkes saksısına bunu ekiyor: Kış gelmeden stoklamaya başladılar

Herkes saksısına bunu ekiyor: Kış gelmeden stoklamaya başladılar Sonbaharın yaklaşması ile birlikte saksıdaki bitkiler için zor günler yaklaşırken, uzmanlar kök çürümesini engellemek için ekonomik ve pratik bir yöntemi gündeme getirdi. Çöpe atılan o sürpriz malzeme, saksıların kaderini baştan aşağı değiştiriyor.

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