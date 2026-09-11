Herkes saksısına bunu ekiyor: Kış gelmeden stoklamaya başladılar
Sonbaharın yaklaşması ile birlikte saksıdaki bitkiler için zor günler yaklaşırken, uzmanlar kök çürümesini engellemek için ekonomik ve pratik bir yöntemi gündeme getirdi. Çöpe atılan o sürpriz malzeme, saksıların kaderini baştan aşağı değiştiriyor.
Eylül ayıyla birlikte sonbahar serinliği yüzünü gösterirken saksı bitkilerini de zorlu bir kış sınavı bekliyor.
Günlerin kısalmasıyla bitkilerin su tüketimi yavaşlarken, bilinçsizce sürdürülen yaz sulama alışkanlıkları kapalı alanlardaki çiçekleri kökten çürütüyor.
Kış kapıyı çalmadan önce saksı bakımına başlanması gerektiğini belirten uzmanlar, evdeki yeşil dostları dondurucu aylara hazırlayacak son derece pratik ve doğal bir formülü paylaşıyor.
Çoğu zaman işe yaramaz sanılarak çöpe fırlatılan doğal mantar şişe tıpaları, saksıların kaderini baştan aşağı değiştiriyor.
Bitki toprağının altına yerleştirilen bu parçalar, tabanda biriken zararlı nemi engelleyerek köklerin çürümesini tamamen durduruyor.
Sıfır maliyetli bu yöntem sayesinde kış boyunca kökte küflenme sorunu yaşayan yüz binlerce ev bitkisi kolayca kurtuluyor.
Özellikle soğuk pencere önlerinde duran ince saksılar kış rüzgarlarından doğrudan etkileniyor.
Mantar tıpalar sahip olduğu doğal yalıtım gücü ile kökleri soğuk hava stresinden koruyan koruyucu bir kalkana dönüşüyor.
Çakıl taşı gibi ağır malzemelere kıyasla oldukça hafif olan tıpalar, güneş görsün diye sürekli taşınan büyük saksıların ağırlığını önemli ölçüde hafifletiyor.
Saksı değişimi yaparken tıpaların sentetik veya yapışkanlı olmamasına, tamamen temiz ve kuru doğal mantardan seçilmesine dikkat etmek gerekiyor.
Birkaç parçaya bölünen tıpalar saksının en alt kısmına seyrek şekilde diziliyor ve üzerine drenajlı toprak karışımı ilave edilerek bitki dikiliyor.
Ancak uzmanlar, tabanın tamamen boğulmaması ve saksı altındaki su tahliye deliklerinin kesinlikle kapatılmaması gerektiğine dikkat çekiyor.
Kaktüs ve sukulent gibi kurak iklimi seven türlerde ise bu yöntem yerine kumlu ve çakıllı karışımlar tavsiye ediliyor.
Çiçeklerin kış mevsimini sağlıklı atlatması için saksı tabağında biriken suyun hemen dökülmesi ve ortamın günde en az 5 dakika havalandırılması büyük önem taşıyor.