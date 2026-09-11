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Halk TV Yaşam Herkes saksısına bunu ekiyor: Kış gelmeden stoklamaya başladılar

Herkes saksısına bunu ekiyor: Kış gelmeden stoklamaya başladılar

Sonbaharın yaklaşması ile birlikte saksıdaki bitkiler için zor günler yaklaşırken, uzmanlar kök çürümesini engellemek için ekonomik ve pratik bir yöntemi gündeme getirdi. Çöpe atılan o sürpriz malzeme, saksıların kaderini baştan aşağı değiştiriyor.

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Herkes saksısına bunu ekiyor: Kış gelmeden stoklamaya başladılar - Fotoğraf: 1
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Eylül ayıyla birlikte sonbahar serinliği yüzünü gösterirken saksı bitkilerini de zorlu bir kış sınavı bekliyor.

Herkes saksısına bunu ekiyor: Kış gelmeden stoklamaya başladılar - Fotoğraf: 2
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Günlerin kısalmasıyla bitkilerin su tüketimi yavaşlarken, bilinçsizce sürdürülen yaz sulama alışkanlıkları kapalı alanlardaki çiçekleri kökten çürütüyor.

Herkes saksısına bunu ekiyor: Kış gelmeden stoklamaya başladılar - Fotoğraf: 3
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Kış kapıyı çalmadan önce saksı bakımına başlanması gerektiğini belirten uzmanlar, evdeki yeşil dostları dondurucu aylara hazırlayacak son derece pratik ve doğal bir formülü paylaşıyor.

Herkes saksısına bunu ekiyor: Kış gelmeden stoklamaya başladılar - Fotoğraf: 4
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Çoğu zaman işe yaramaz sanılarak çöpe fırlatılan doğal mantar şişe tıpaları, saksıların kaderini baştan aşağı değiştiriyor.

Herkes saksısına bunu ekiyor: Kış gelmeden stoklamaya başladılar - Fotoğraf: 5
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Bitki toprağının altına yerleştirilen bu parçalar, tabanda biriken zararlı nemi engelleyerek köklerin çürümesini tamamen durduruyor.

Herkes saksısına bunu ekiyor: Kış gelmeden stoklamaya başladılar - Fotoğraf: 6
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Sıfır maliyetli bu yöntem sayesinde kış boyunca kökte küflenme sorunu yaşayan yüz binlerce ev bitkisi kolayca kurtuluyor.

Herkes saksısına bunu ekiyor: Kış gelmeden stoklamaya başladılar - Fotoğraf: 7
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Özellikle soğuk pencere önlerinde duran ince saksılar kış rüzgarlarından doğrudan etkileniyor.

Herkes saksısına bunu ekiyor: Kış gelmeden stoklamaya başladılar - Fotoğraf: 8
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Mantar tıpalar sahip olduğu doğal yalıtım gücü ile kökleri soğuk hava stresinden koruyan koruyucu bir kalkana dönüşüyor.

Herkes saksısına bunu ekiyor: Kış gelmeden stoklamaya başladılar - Fotoğraf: 9
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Çakıl taşı gibi ağır malzemelere kıyasla oldukça hafif olan tıpalar, güneş görsün diye sürekli taşınan büyük saksıların ağırlığını önemli ölçüde hafifletiyor.

Herkes saksısına bunu ekiyor: Kış gelmeden stoklamaya başladılar - Fotoğraf: 10
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Saksı değişimi yaparken tıpaların sentetik veya yapışkanlı olmamasına, tamamen temiz ve kuru doğal mantardan seçilmesine dikkat etmek gerekiyor.

Herkes saksısına bunu ekiyor: Kış gelmeden stoklamaya başladılar - Fotoğraf: 11
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Birkaç parçaya bölünen tıpalar saksının en alt kısmına seyrek şekilde diziliyor ve üzerine drenajlı toprak karışımı ilave edilerek bitki dikiliyor.

Herkes saksısına bunu ekiyor: Kış gelmeden stoklamaya başladılar - Fotoğraf: 12
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Ancak uzmanlar, tabanın tamamen boğulmaması ve saksı altındaki su tahliye deliklerinin kesinlikle kapatılmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

Herkes saksısına bunu ekiyor: Kış gelmeden stoklamaya başladılar - Fotoğraf: 13
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Kaktüs ve sukulent gibi kurak iklimi seven türlerde ise bu yöntem yerine kumlu ve çakıllı karışımlar tavsiye ediliyor.

Herkes saksısına bunu ekiyor: Kış gelmeden stoklamaya başladılar - Fotoğraf: 14
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Çiçeklerin kış mevsimini sağlıklı atlatması için saksı tabağında biriken suyun hemen dökülmesi ve ortamın günde en az 5 dakika havalandırılması büyük önem taşıyor.

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