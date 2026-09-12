Marmara depremi için ezber bozan açıklama Prof. Dr. Osman Bektaş'tan geldi: Yıllardır büyük felaket bekleniyor

Marmara Denizi altındaki sismik hareketliliği inceleyen güncel araştırmalar, beklenen büyük felaket senaryolarına dair geleneksel kabulleri kökten sarsan yeni veriler sunuyor. Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş CNN Türk'e yaptığı açıklamalarda , deniz tabanındaki fay yapısının sanılanın aksine tek bir blok halinde kilitlenmediğini ve hareket halindeyken enerji tükettiğini belirterek bölgede 7 büyüklüğünün üzerinde bir deprem üretme ihtimalinin zayıfladığını vurguladı.

FAY TEK BİR HAT DEĞİL

Klasik modellerin Marmara Denizi'ni boydan boya geçen 125 kilometrelik fayın bütünüyle kilitlendiği varsayımına dayandığını belirten Prof. Dr. Osman Bektaş, yer altındaki parçalı yapının bu ezberi yıktığına dikkat çekti. Bektaş, "Ana Marmara fayı 125 kilometre uzunluğunda tek bir fay değil. Bu fay parçalı, yani parçalı kırılıyor. Ve bu fay her yerde deprem enerjisi üretmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

SÜNME HAREKETİ ENERJİYİ DAĞITIYOR

Deniz tabanında Alman ekolü ve uluslararası araştırma gruplarınca yürütülen sismik analizler, fay segmentlerinin sünme yani pürüzsüz kayma davranışı sergileyerek enerjiyi büyük bir patlama yerine daha küçük patlamalarla zamana yaydığını gösteriyor. Sürecin mekanizmasını açıklayan Prof. Dr. Osman Bektaş, "Bugün yapılan çalışmalar şunu gösteriyor, özellikle Batı ve Orta Marmara'da artık tüm bilim dünyası şunu kabul ediyor: fay enerji harcıyor. Fayın enerji harcaması ne demek? Olabilecek depremin daha küçük olacağını gösteriyor" dedi.

YEDİDEN BÜYÜK DEPREM İHTİMALİ ZAYIFLIYOR

Fayın hem derinlik hem de doğrultu boyunca homojen davranmadığını belirten Bektaş, 7 büyüklüğünde bir depreme dair olasılıkların zayıfladığını ifade etti. Bilimsel verileri özetleyen Prof. Dr. Osman Bektaş, "Ana Marmara fayının bütünüyle, doğrultusu boyunca ve derinliği boyunca homojen kilitli, yani her yerde deprem enerjisi üretmediği artık açık. Bu eski klasik görüşleri yıkıyor ve 7'den büyük deprem üretme olasılığını engelliyor. Engelliyor derken doğanın ne yapacağı belli değil. Zayıflatıyor ya da çok zayıflatıyor demek daha doğru" ifadelerini kullandı.

BİLİM DÜNYASI İKİYE BÖLÜNDÜ

Yer bilimciler fayın davranışı konusunda iki farklı görüş üzerinde tartışmayı sürdürüyor. Bir grup uzman fayın tek seferde kırılarak yıkıcı büyüklükte bir afete yol açacağını savunurken, diğer araştırmacılar parçalı kırılmalar nedeniyle sarsıntıların 7 sınırının altında kalacağını öngörüyor. Her iki bilimsel ihtimalde de Marmara çevresindeki yapı güvenliğinin ve kentsel dayanıklılığın sağlanması hayati önemini koruyor.