Herkes İtalyan lezzeti sanıyordu: Meğer sırrı öz be öz Kayseri toprağındaymış
Kayseri Yeşilhisar'da Erciyes'in havasıyla kurutulan domatesler dünya sofralarına taşınıyor. 400 dönümlük dev sergilerde güneşte olgunlaşan bin 500 ton ürün, pizza devi İtalya ile ABD başta olmak üzere tam 91 ülkeye ihraç ediliyor.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Erciyes Dağı eteklerindeki bereketli topraklarda üretilen kurutmalık domatesler dünya sofralarına taşınıyor.
Güneş altında geleneksel yöntemlerle kurutulan yaklaşık bin 500 ton ürün, pizza sektörünün kalbi sayılan İtalya ile ABD başta olmak üzere dev pazarlara ihraç ediliyor.
İlçede yaklaşık 3 yıl önce yalnızca 80 dekarlık deneme üretimiyle başlayan serüven dev bir tarımsal hamleye dönüştü.
Toplamda 4 bin dekar domates ekim alanına sahip ilçede, kurutmalık domates üretimi 2 bin dekar sahada aralıksız sürdürülüyor.
Tarlalardan kasalarla toplanan mahsuller, 45-50 kişilik tarım emekçisi gruplarınca tek tek ikiye bölünerek 400 dönümlük devasa sergilere seriliyor.
Bölgenin coğrafi avantajlarını anlatan 50 yaşındaki Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Murat Demirel, dağın eteklerindeki mikroiklimin ürüne kattığı değere dikkat çekti. Demirel süreci şu sözlerle aktardı:
"Bundan 3 yıl önce ilçemizde başlayan domates ekimi 80 dekar sergiyle başlamıştı ve birkaç çiftçi tarafından yapılıyordu. Daha sonra ilçemizin bulunduğu konum, ovamızın yapısı ve Erciyes Dağı'nın eteklerinde olması, gece ve gündüz sıcaklık farkının bulunması ve güneş ışığını fazla alması domateslerimizdeki kaliteyi ve lezzeti artırıyor."
Sergilenen ürünler iklim şartlarına bağlı olarak 10-15 gün boyunca güneş altında kendi öz suyunda kurumaya bırakılıyor.
Ürünün dış pazarda gördüğü rağbeti vurgulayan Murat Demirel, İtalya vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle İtalya'da pizzalarda bizim ilçemizden giden domateslerin kullanıldığını biliyoruz. Avrupa ülkelerinin tercih etmesinin nedenleri arasında el ile kesilmesi, kendi öz suyu ile kurutulması ve gün ışığında kurutulduğu için lezzet ve aromasının güzel olması geliyor."
Pazar belirsizliğine karşı üreticinin sözleşmeli modelle korunduğunu belirten Murat Demirel, bu yapının üretimi cazip kıldığını söyledi. Demirel konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:
"Çiftçimiz sözleşmeli üretim yaptığı için ürünü kaç liraya alacağını ve satacağını önceden bildiğinden domates ekimi yapmak istiyor."
Kurutulan domatesler modern fabrikalarda renk ve boy sınıflandırmasından geçirilerek tüketici ülkelerin standartlarına göre hazır hale getiriliyor
İhracat ağının ulaştığı seviyeye değinen Murat Demirel, ekonomik katkıyı şu sözlerle paylaştı:
"Örneğin Amerika kükürtlü olanı, Avrupa Birliği ülkeleri ise tuzlu olanı tercih ediyor. Ürünler taleplere göre sınıflandırıldıktan sonra paketlenerek yurt dışına ihraç ediliyor. 91 ülkeye ihraç edilen kuru domates, ülkemize önemli miktarda döviz girdisi sağlıyor ve ülke ekonomisine katkıda bulunuyor."
İşlenen tonlarca ürün Almanya, Hollanda, İngiltere, Belçika ve Brezilya gibi ülkelere gönderilerek yerli üreticinin emeğini küresel pazara taşıyor.
(DHA)