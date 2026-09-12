Herkes İtalyan lezzeti sanıyordu: Meğer sırrı öz be öz Kayseri toprağındaymış

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Bölgenin coğrafi avantajlarını anlatan 50 yaşındaki Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Murat Demirel, dağın eteklerindeki mikroiklimin ürüne kattığı değere dikkat çekti. Demirel süreci şu sözlerle aktardı:

"Bundan 3 yıl önce ilçemizde başlayan domates ekimi 80 dekar sergiyle başlamıştı ve birkaç çiftçi tarafından yapılıyordu. Daha sonra ilçemizin bulunduğu konum, ovamızın yapısı ve Erciyes Dağı'nın eteklerinde olması, gece ve gündüz sıcaklık farkının bulunması ve güneş ışığını fazla alması domateslerimizdeki kaliteyi ve lezzeti artırıyor."