Siyaset dünyasını bir araya getiren düğün: Davutoğlu'nun oğlunun nikahında Özel ve Kılıçdaroğlu selamlaşmadı

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Halktv.com.tr - Özel Haber - Yiğitcan İlarslan

Eski Başbakan ve feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun oğlu Mehmet Davutoğlu ile Ravza Öğüt'ün nikah töreni siyaset dünyasını bir araya getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in katıldığı düğünde ikilinin selamlaşmadığı görüldü.

SİYASET DÜNYASINI BİR ARAYA GETİREN NİKAH

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen nikaha YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeniden Refah Lideri Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yanı sıra mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Katılanlar arasında YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Milletvekili İlhan Kesici, CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, ⁠Fener Rum Patriği Bartholomeos, milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Kani Torun, eski HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, gazeteci-yazar Tarık Çelenk ve eski milletvekili Yılmaz Ensaroğlu da yer aldı.

ERDOĞAN DA DAVET EDİLMİŞTİ

Daha önce Davutoğlu tarafından davet edilen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise törene katılmadı.

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise törene çelenk gönderdi.

KATILAMAYANLAR MESAJ GÖNDERDİ

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AKP Genel Başkanvekili Efkan Âlâ, AKP milletvekili Fahrettin Koca törene mesaj gönderdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, eski İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Beşir Atalay ve HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da törene telgraf gönderenler arasındaydı.

KILIÇDAROĞLU İLE ÖZEL SELAMLAŞMADI

Törende YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu'nun protokol kısmında birbirlerinden uzak noktalarda oturmaları ise dikkat çekti. İki ismin selamlaşmadığı görüldü.