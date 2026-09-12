Uçakta korku dolu anlar... Kabinde havasız kaldılar

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Pegasus Havayolları'na ait bir uçakta, uçuş öncesinde klimaların çalışmaması nedeniyle yolcular zor anlar yaşadı. O anları bir yolcu cep telefonuyla görüntüledi.

Görüntülerde çalışmadığı iddia edilen klima sebebiyle yolcuların havasız kaldığı, kabinde artan sıcaklıktan dolayı bazı yolcuların uçuş bilgilendirme kartlarıyla kendilerini serinletmeye çalıştıkları görülüyor.

Ayrıca yaşanan durum nedeniyle bazı yolcuların fenalaştığı anlaşıldı. Buna ilişkin görüntülerde yolcuların uçuş ekibi ile tartıştığı kaydedildi. Görüntülerde bu esnada başka bir yolcunun uçuş ekibine, "İlla suç mu işleyelim kapıyı açtırmak için. Açın şu kapıyı, açın! Ölüyor, ölüyor ya!" şeklinde tepki gösterdiği ve öfkeyle uçağın ön tarafına doğru hareketlendiği görüldü.

Yolcuların tepki gösterdiği olayla ilgili Pegasus Havayolları tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.