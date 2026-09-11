Formülünü casuslar çalmıştı: Yüzyılların 'Türk kırmızısı' asırlık tezgahlarda yeniden doğdu

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Sektörde 35 yıllık deneyimi bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Sanatçısı Ekrem Yavaş, Türklerin köklü bir sanat geçmişine sahip olduğunu vurguladı. Yavaş, "İstikbal köklerdedir diyoruz. Kökümüze sahip çıkarsak göklere de çıkarız, ileriye de gideriz" sözleriyle kültürel hafızaya sahip çıkma çağrısı yaptı.