Katılımevim Başkanı Serdar Turhan’a yurt dışı yasağı! Dev holdingin başkanı Yunanistan'a kaçtı iddiası

Türkiye’nin önde gelen tasarruf finansman şirketlerinden Katılımevim’in çoğunluk hisselerini bünyesinde bulunduran Pusula Finans Holding’in Tera Grubu’na devri için anlaşmaya varılmasının ardından şirket yönetimiyle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın Marmaris’ten tekneyle Yunanistan’a geçtiği belirlenirken, Pusula Holding ve Katılımevim yöneticisi Serdar Turhan hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız

YARIZ TEKNEYLE YURT DIŞINA ÇIKTI İDDİASI

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre, Pusula Finans Holding’in Tera Grubu’na satışı için taraflar arasında anlaşmaya varıldığı cuma günü KAP’a yapılan açıklamayla duyurulmuştu.

YAKALAMA VE MALVARLIĞINA TEDBİR KARARI ÇIKARTILDI

Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın devir anlaşmasının ardından Marmaris’ten bir tekneyle Türkiye’den ayrıldığı ve Yunanistan’a geçtiği belirlendi. Yarız hakkında yakalama kararı çıkarılırken malvarlığı ve hesaplarına da tedbir konuldu.

YARIZ: İSTANBUL'A DÖNME KARARI ALDIM

Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Yunanistan'a kaçtı iddialarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tera Grup ile yürütülen görüşmelerin geçtiğimiz hafta sonuçlandığını, yöneticilik görevinin sona ermesinin ardından dinlenmek için şehir dışına çıktığını açıkladı. Yarız, kamuoyuna yansıyan haberlerin ardından programını değiştirip İstanbul'a dönme kararı aldığını duyurdu.

Muhammed Yarız basın açıklaması

TURHAN’IN YURT DIŞINDAKİ MALVARLIĞI ARAŞTIRILDI

Soruşturma kapsamında Katılımevim ve Pusula Holding yöneticisi Serdar Turhan hakkında da yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Turhan’ın kısa süre önce Yunanistan’da oturum aldığı ve burada bir malikâne edindiği, Dubai’de ise villa satın aldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında Turhan’ın ayrıca özel jet ve özel yat sahibi olduğu yönündeki tespitler de dosyaya girdi.

Katılımevim ve Pusula Holding yöneticisi Serdar Turhan

TERA GRUBU: DEVRALMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler Katılımevim’in de içinde bulunduğu Pusula Finans Holding’in Tera Grubu’na devredilip devredilmeyeceğine çevrildi.

Tera Grubu yaptığı açıklamada, kamuoyuna yansıyan gelişmelerin Pusula Finans Holding ve bünyesindeki şirketlerin tüzel kişilikleri, faaliyetleri ve kurumsal yapılarından bağımsız olduğunu belirtti. Açıklamada, söz konusu gelişmelerin Tera Grubu’nun planlanan devralmaya ilişkin stratejik ve finansal değerlendirmesinde bir değişikliğe yol açmadığı ifade edildi.

Tera, daha önce duyurulan mutabakat doğrultusunda devralma sürecinin devam ettiğini bildirdi. İşlemin tamamlanmasının ise SPK, BDDK ve Rekabet Kurulu başta olmak üzere ilgili düzenleyici kurumların gerekli izin ve onaylarının alınmasına ve tarafların belirlediği diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olduğu belirtildi.

Tera Grubu, planlanan devralmanın sermaye piyasaları, portföy yönetimi, yatırım hizmetleri ve tasarruf finansmanı alanlarındaki faaliyetlerini genişletme ve farklı finansal hizmetleri tek bir yapı altında birleştirme stratejisinin parçası olduğunu da açıkladı.