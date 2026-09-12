Jose Mourinho Arda Güler kararının tek nedenini açıkladı

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Ayrıca Arda Güler'in sözleşme uzatma teklifini kabul etmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirten 63 yaşındaki teknik direktör, ''Arda, benim en önemli oyuncularımdan biri. Ayrıca 2032'ye kadar sözleşme uzatmayı kabul etti ve onun projemin bir parçası olmasından büyük mutluluk duyuyorum'' şeklinde konuştu.