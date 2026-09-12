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Halk TV Spor Jose Mourinho Arda Güler kararının tek nedenini açıkladı

Jose Mourinho Arda Güler kararının tek nedenini açıkladı

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, milli futbolcu Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Portekizli teknik adam, Arda Güler kararının tek nedenini anlattı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Jose Mourinho Arda Güler kararının tek nedenini açıkladı - Fotoğraf: 1
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Real Madrid’i yöneten Portekizli teknik adam Jose Mourinho, milli yıldız Arda Güler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho Arda Güler kararının tek nedenini açıkladı - Fotoğraf: 2
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Arda Güler’in kalbinde özel bir yere sahip olduğunu altını çizen deneyimli teknik adam, ''Tüm oyuncularımı seviyorum ve onlarla iyi ilişkiler sürdürmeye gayret ediyorum ancak Arda Güler'in kalbimde özel bir yeri var'' ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho Arda Güler kararının tek nedenini açıkladı - Fotoğraf: 3
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Genç futbolcunun kendisine verilen tavsiyeleri dikkate aldığını söyleyen Mourinho, ''Bir şeyler öğretildiğinde dinliyor; hem saha içinde hem de saha dışında harika bir karaktere sahip'' dedi.

Jose Mourinho Arda Güler kararının tek nedenini açıkladı - Fotoğraf: 4
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ARDA GÜLER KARARININ NEDENİNİ AÇIKLADI

Jose Mourinho, Arda Güler'i zaman zaman maç sırasında oyundan almasına dair de konuştu.

Jose Mourinho Arda Güler kararının tek nedenini açıkladı - Fotoğraf: 5
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Arda'yı oyundan almasının performansıyla alakalı olmadığını belirten Mourinho, genç yıldızın fiziksel kapasitesini korumak ve sezon boyunca ondan yararlanabilmek amacıyla böyle bir karar aldığını belirtti.

Jose Mourinho Arda Güler kararının tek nedenini açıkladı - Fotoğraf: 6
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Jose Mourinho, ''Maç sırasında onu oyundan almamın tek nedeni yeteneğini koruyup idare etmek çünkü ona her gün ihtiyacım var'' dedi.

Jose Mourinho Arda Güler kararının tek nedenini açıkladı - Fotoğraf: 7
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Ayrıca Arda Güler'in sözleşme uzatma teklifini kabul etmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirten 63 yaşındaki teknik direktör, ''Arda, benim en önemli oyuncularımdan biri. Ayrıca 2032'ye kadar sözleşme uzatmayı kabul etti ve onun projemin bir parçası olmasından büyük mutluluk duyuyorum'' şeklinde konuştu.

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