Aziz Yıldırım'ın toplantıda söyledikleri belli oldu: İsmail Kartal'ı böyle ikna etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Roma maçının ardından istifa kararı alan Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal kararından vazgeçti.

Deneyimli teknik adam art arda yapılan görüşmelerin ardından kalmaya ikna oldu. Kartal, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen son antrenmanda takımın başında yer aldı.

OĞUZ ÇETİN İKNA EDEMEDİ

Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın nasıl ikna edildiği de ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre ilk olarak Oğuz Çetin ile İsmail Kartal bir görüşme gerçekleştirdi. Kartal görüşmede "Benim kararım kesindir, asla geri dönmeyeceğim" diyerek kararından vazgeçmeyeceğini belirtti.

AZİZ YILDIRIM KONUŞUP VAZGEÇİRDİ

Görüşmenin ardından yönetim kurulu ile 1.5 saat toplantı yapan Aziz Yıldırım, Kartal ile yola devam etmenin en iyi seçenek olduğunda karar kıldı. Tecrübeli teknik adamla bizzat görüşen Aziz Yıldırım, "Böyle bırakıp gidemezsin. Ben kulüpte olduğum sürece teknik direktörüm sensin. Sana güveniyoruz, arkandayız" dedi.

Aziz Yıldırım'ın bu sözleri üzerine kararından vazgeçen İsmail Kartal takımın başında kalacağını bildirdi ve resmi açıklama yapıldı.