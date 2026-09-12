Cengiz Çandar'dan İmralı'da yapılan eve ilişkin değerlendirme: Öcalan'ın adı konmamış statüsüyle bağlantılı

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için hazırlandığını söylediği konuta ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Çandar, söz konusu yapının yalnızca fiziki koşullarıyla değil, Öcalan'a gelecekte verilmesi beklenen rolle ve "adı konmamış statüyle" bağlantılı olduğunu savundu.

İlke TV'ye konuşan Çandar, gazeteci Nagehan Alçı'nın Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmede aktardığı İmralı'daki konut konusunu değerlendirdi.

Çandar, Bahçeli'nin daha önce doğruladığı yapının Öcalan'ın gelecekteki konumuyla doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, "Devlet Bahçeli'nin doğruladığı o ev, bina, konut da zaten onun kazanacağı rolle ve adı konmamış statüyle çok bağlantılı bir şey" dedi.

"GÖRÜŞMELER O BİNADA YAPILIYOR"

Çandar, İmralı'ya gerçekleştirilen ziyaretlerde Öcalan ile görüşmelerin Bahçeli'nin sözünü ettiği evde gerçekleştirildiğini de öne sürdü.

Bahçeli'nin Nagehan Alçı'ya, Öcalan'ın henüz söz konusu eve geçmediğini ve bunun nedeninin "statü" talebi olduğunu söylediğini hatırlatan Çandar, İmralı'daki görüşmelerin adresine ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Çandar, "İmralı'ya gidiliyor çünkü. Bu biliniyor. Kendisiyle o binada görüşüyorlar. Bugün Devlet Bahçeli'nin sözünü ettiği binada görüşüyorlar" diye konuştu.

ÇANDAR: ÖCALAN STATÜNÜN NETLEŞMESİNİ BEKLİYOR

Çandar'ın açıklamalarında öne çıkan bir diğer başlık ise Öcalan'ın gelecekteki hukuki ve siyasi konumuna ilişkin beklentisi oldu.

Öcalan'ın söz konusu yapıya geçişinin, sürecin hukuki çerçevesinin somutlaşmasıyla bağlantılı olduğunu ifade eden Çandar, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Anlatmak istediğimiz hususlar elle tutulur, somutluk kazandığı zaman, statüyü belirleyecek bir sıfat elde ettiği zaman söz konusu olacak. Öcalan da onu bekliyor zaten."

Çandar böylece, İmralı'daki konut tartışmasının yalnızca yaşam koşullarına ilişkin bir düzenleme olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savundu. DEM Partili vekile göre konut, Öcalan'ın süreç içerisinde üstleneceği rol ve bu role bağlı olarak ortaya çıkması beklenen yeni statü tartışmasının bir parçası.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteci Nagehan Alçı ile yaptığı görüşmede İmralı'da Abdullah Öcalan için özel bir konut hazırlandığını söylemişti.

Bahçeli'nin aktardığına göre söz konusu yapı, önünde bahçesi bulunan ve normal yaşam koşullarına uygun şekilde düzenlenen bir ev niteliğinde. Bahçeli, konutun Öcalan'ın "insani yaşam koşullarında" kalabileceği şekilde hazırlandığını belirtmişti.

Ancak Alçı'nın aktardığı Bahçeli açıklamasına göre Öcalan henüz bu konuta geçmedi. Bahçeli bunun gerekçesini ise Öcalan'ın bir "statü" talep etmesine bağladı.

Bahçeli, Öcalan'ın çerçeve yasanın hayata geçirilmesini ve ilgili kurulların işlemeye başladığını görmesinin ardından söz konusu eve geçmek istediğini ifade etmişti.