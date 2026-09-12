Şamil tayyar 'Mutlak Butlan’da çıkması muhtemel kararı yazdı! Yüksek yargıdaki dostları anlatmış

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’ndeki “mutlak butlan” davası hakkında üst yargıdan 'Bazı dostları ile' görüştüğünü açıkladı. Görüşmenin ayrıntılarını paylaşan Tayyar, butlan davanın konusuz kaldığı yönündeki kanaatin ağırlık kazandığını ve kararın ekim ayında çıkmasını 'bir aksilik olursa' da kasımda çıkabileceğini beklendiğini belirtti. Tayyar, "Peki karar bozulur mu? Pek sanmıyorum. Davanın sahibi de kalmadı sayılır" dedi.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, CHP’deki “mutlak butlan” davasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tayyar, üst yargıdan bazı isimlerle yaptığı görüşmenin ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Dosyayı görüşecek üyelerin başlangıçta siyasi sonuçlar nedeniyle baskı altında olduğunu öne süren Tayyar, YENİ Parti Lideri Özgür Özel ve kurmaylarının CHP’den istifasının ardından bu baskının ortadan kalktığını savundu.

‘Davanın konusuz kaldığı’ yorumu

Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam.

Üst yargıdan bazı dostlarla sohbetimiz oldu.

Söz dönüp dolaşıp Yargıtay 3.Hukuk Dairesi’ndeki “Mutlak Butlan” davasına geldi.

Sohbetten anladıklarımı şöyle özetleyebilirim.

Dosyayı görüşecek üyeler başlangıçta psikolojik baskı altındaymış.

Çünkü, verecekleri karar ne olursa olsun siyasi sonuçları itibarıyla ağır bir karar olacak.

Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP’den istifası, dosya üzerindeki baskıyı kaldırmış.

Çünkü, verecekleri kararların istifa sonrası siyasete pek etkisi olmayacak.

Ağırlıklı yorum, davanın konusuz kaldığı yönünde.

Mutlak butlan kararı bozulsa bile Özel istifa ettiği için başkanlığa geri dönemeyecek.

Tedbir kalkacağı için CHP yönetiminin yasal süre içinde kurultaya gitmesi gerekecek.

Peki karar bozulur mu?

Pek sanmıyorum. Davanın sahibi de kalmadı sayılır.

Karar ne zaman çıkar?

Ekim ayında kararın çıkması bekleniyor.

Aksilik oldu, terslik oldu, en geç Kasım’da kararın çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor."