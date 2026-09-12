Baskın seçim için kulislerde konuşulan tarih ortaya çıktı! YENİ Parti'nin hamlesi bu olacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan’ın “yaklaşan seçim” sözleri baskın seçim iddialarını güçlendirdi. YENİ Parti kurmayları, Mart 2027 ihtimaline karşı seçime özel MYK kurulacağını ve gerekirse kadroların yedek bir partiye taşınacağını açıkladı.

Türkiye siyasetinde son dönemde yaşanan yargı müdahaleleri, partiler arası geçişler ve istifalar seçim tartışmalarını hızlandırdı. Ankara kulislerinde “Erken seçim mi yoksa baskın seçim mi?” sorusu gündemin ilk sırasına yerleşti. İktidarın seçimlerin zamanında yapılacağı yönündeki açıklamaları ise muhalefet cephesinde ikna edici bulunmadı.

Tartışmaları alevlendiren son açıklama, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde yaptığı konuşmada, “Bu birlik ve beraberlik içerisinde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum” dedi. Bu sözlerin ardından baskın seçim iddiaları yeniden güç kazandı.

MART 2027 İDDİASI

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Kulislerde olası bir baskın seçimin Mart 2027’de yapılabileceği ileri sürüldü. Tartışmaların ardından gözler, ilk kurultayını 14-15 Kasım’da düzenleyecek YENİ Parti’ye çevrildi.

Partinin, Seçim Kanunu nedeniyle Mart 2027’deki olası bir seçime katılamama ihtimaline karşı alternatif bir hazırlık yaptığı belirtildi. Buna göre YENİ Parti kadroları, seçime girme yeterliliği bulunan yedek bir partiye taşınabilecek.

SEÇİM ÖZEL MYK

YENİ Parti kurmayları, olası baskın seçime hazırlanmak amacıyla “Seçime özel MYK” kurulacağını bildirdi. Partiyi seçime götürecek yönetim kadrosunun “Tecrübeli isimlerden oluşacağını” ifade etti.

Parti kaynakları, muhalefete yönelik müdahalelerin sertleşmesi nedeniyle birden fazla senaryo üzerinde çalıştıklarını belirtti. Kaynaklar, hazırlıklarını şu sözlerle anlattı:

“İlk seçimde gideceklerini biliyorlar. Bu yüzden, ‘Bu da olmaz’ diyebileceğimiz her şeyi yapabilirler. Yalnızca bir ana ve bir yedek plan değil, yedeğin de yedeği planlarımız var”

İTTİFAK YERİNE SANDIKTA BİRLİK

YENİ Parti kurmayları, mevcut aşamada parti yönetiminin gündeminde resmi bir ittifak bulunmadığını söyledi. “Taban ittifakı” olarak tanımlanan birlikteliğin sandıkta kurulacağı savunuldu.

Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun adaylığının engellenmesi durumunda cumhurbaşkanı adayının parti üyelerine sorulacağı hatırlatıldı. Parti kurmayları bu konuda, “Toplumsal muhalefetin üzerinde uzlaşabileceği bir isimle seçime gideceğiz. Bu parti, kimsenin koltuk peşinde koştuğu, kişisel hırslarını ülkenin önüne koyduğu bir parti değil. Adaylık tartışmalarına boğulmayacağız” değerlendirmesini yaptı.

YENİ Partili bir kurmay, altılı masa sürecinin seçmen üzerinde büyük bir travma yarattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Travmaların tekrarlanmayacağı bir süreç işleteceğiz. Altılı masa sürecinde ne yazık ki partiler, birbirlerine istemeden de olsa mani oldu. Biraz öne çıkan, kendisini fren yapmak zorunda hissetti. Neticede bu durum hiçbir partiye fayda sağlamadı. Şu anda en önemlisi, halka kendimizi en doğru şekilde anlatmak ve iktidar iddiamızı ortaya koymaktır. Zaten ittifak, sandıkta sağlanacaktır.”

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A YANIT

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Kars’taki esnaf ziyaretinin ardından Erdoğan’ın açıklamasını değerlendirdi. Seçime “Dünden hazır ve dünden razı” olduklarını söyleyen Özel, iktidarı erken seçim çağrılarına yanıt vermemekle eleştirdi.

Özel, açıklamasında şunları söyledi:

“Uzun süredir milletin sandık talebini dile getiriyoruz. Erdoğan uzun süredir duymuyordu ama dün memleketi Güneysu’da otobüsün içinden yaptığı konuşmada, ‘Yaklaşan seçimi inşallah hep birlikte atlatacağız’ dedi. Sayın Erdoğan, bir kere zorluk atlatılır, hastalık atlatılır, krizler atlatılır, milletin umudu olan seçim atlatılmaz. Seçim zorluk değildir seçim korkulacak bir şey değildir. Atlatılıp beş yıl daha keyif sürecek yer değildir. Emekli 23 bin TL ile açlığı atlatamıyor ki sen seçimi atlatsın. Çok çalışacağız, birlikte olacağız, birlikte sandıklarda buluşacağız ve bu iktidarı değiştireceğiz.”