Zehra Güneş ''Benim için kolay değil'' diyerek itiraf etti
A Milli Kadın Voleybol Takımımız’ın yıldızlarından Zehra Güneş, Avrupa Şampiyonluğu ile biten final maçı sonrası duygusal bir itirafta bulundu.
VakıfBank ve A Milli Kadın Voleybol Takımımız’ın başarılı voleybolcularından Zehra Güneş, Avrupa Şampiyonası’nda İtalya’yı devirip zafere ulaştıkları final maçına dair yaşananları anlattı.
Filenin Sultanları'nın yıldızı, İtalya karşısında takımın yaşadığı zorlu anları, Melissa Vargas ile yaşananları kaleme aldı.
Zehra Güneş’in Oksijen’de yayımlanan yazısında kaleme aldığı ifadeler şu şekilde:
İtalya karşısında kolay bir final yaşamadık. Bazen oyunun içindeydik, bazen oyun bizden uzaklaşıyordu. Bir seti 25-12 kaybettiğinizde o skor yalnızca tabelada kalmıyor. İnsanın zihnine de girmeye çalışıyor. “Belki bu gece sizin geceniz değil” diyor.
O sırada yapabileceğiniz tek şey, bir sonraki topu düşünmek. Sonra bir sonrakini.
Molaya girerken Mile, sizin aşina olduğunuz adıyla Vargas duygularını dışarı yansıttı.
O anı anlatmak benim için kolay değil. Çünkü orada büyük bir konuşma yapılmadı. Söylenmiş çok etkileyici bir cümle de yoktu. Bazı arkadaşlarımla göz göze geldik, sonra hepimiz Mile’ye sarıldık. Onu teselli etmek için ne söylememiz gerektiğini düşünmedik. Zaten konuşmamıza gerek de kalmamıştı. Aynı yorgunluğu, aynı baskıyı, aynı isteği taşıyorduk. Birbirimizin ne hissettiğini biliyorduk.
İşte o anda maçı kaybetmeyeceğimizi anladım.
İtalya birdenbire daha zayıf hale gelmemişti. Bizim yorgunluğumuz da geçmemişti. Tabelada bize verilmiş hiçbir güvence yoktu. Ama birbirimizi yalnız bırakmayacağımızı görmüştük. Benim o anda hissettiğim buydu.
Takım olmak, herkesin aynı anda en güçlü mental durumda olması değil. Böyle bir şey zaten mümkün değil. Birimiz yoruluyor, birimiz hata yapıyor, birimizin zihni karışıyor. Önemli olan, o anı görebilmek ve arkadaşını orada tek başına bırakmamak.
Aslında o molada birbirimize “Buraya kadar beraber geldik, buradan da beraber çıkacağız” demiş olduk. Bunu sesli söylemedik ama hepimiz anladık.
Sonra sahaya döndük.''
‘’HAYRAN OLDUĞUM İLK KADIN’’
Annesinden bahseden Zehra Güneş, ‘’Annemin benim ve kardeşlerim için gösterdiği sabrı, verdiği emeği, hayattaki mücadelesini yıllardır izliyorum. Bizim için yaptığı her şeyi ilmek ilmek işledi. Hayran olduğum ilk kadın oydu. İlk ve en büyük örneğim de o.’’ ifadelerini kullandı.
Finalin son sayısından sonra annesine koştuğunu belirten Zehra Güneş, ‘’Finalin son sayısından sonra da aileme koştum. O kadar sesin, sevincin ve kalabalığın içinde ilk istediğim şey onlara sarılmaktı. İnsan ne kadar büyürse büyüsün, ne kadar büyük salonlarda oynarsa oynasın, hayatının en önemli anlarından birinde başladığı yere dönüyor.’’ sözlerine yer verdi.