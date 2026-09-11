Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Zehra Güneş ''Benim için kolay değil'' diyerek itiraf etti

Zehra Güneş ''Benim için kolay değil'' diyerek itiraf etti

A Milli Kadın Voleybol Takımımız’ın yıldızlarından Zehra Güneş, Avrupa Şampiyonluğu ile biten final maçı sonrası duygusal bir itirafta bulundu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Zehra Güneş ''Benim için kolay değil'' diyerek itiraf etti - Fotoğraf: 1
1 13

VakıfBank ve A Milli Kadın Voleybol Takımımız’ın başarılı voleybolcularından Zehra Güneş, Avrupa Şampiyonası’nda İtalya’yı devirip zafere ulaştıkları final maçına dair yaşananları anlattı.

Zehra Güneş ''Benim için kolay değil'' diyerek itiraf etti - Fotoğraf: 2
2 13

Filenin Sultanları'nın yıldızı, İtalya karşısında takımın yaşadığı zorlu anları, Melissa Vargas ile yaşananları kaleme aldı.

Zehra Güneş ''Benim için kolay değil'' diyerek itiraf etti - Fotoğraf: 3
3 13

Zehra Güneş’in Oksijen’de yayımlanan yazısında kaleme aldığı ifadeler şu şekilde:

Zehra Güneş ''Benim için kolay değil'' diyerek itiraf etti - Fotoğraf: 4
4 13

İtalya karşısında kolay bir final yaşamadık. Bazen oyunun içindeydik, bazen oyun bizden uzaklaşıyordu. Bir seti 25-12 kaybettiğinizde o skor yalnızca tabelada kalmıyor. İnsanın zihnine de girmeye çalışıyor. “Belki bu gece sizin geceniz değil” diyor.

Zehra Güneş ''Benim için kolay değil'' diyerek itiraf etti - Fotoğraf: 5
5 13

O sırada yapabileceğiniz tek şey, bir sonraki topu düşünmek. Sonra bir sonrakini.

Zehra Güneş ''Benim için kolay değil'' diyerek itiraf etti - Fotoğraf: 6
6 13

Molaya girerken Mile, sizin aşina olduğunuz adıyla Vargas duygularını dışarı yansıttı.

Zehra Güneş ''Benim için kolay değil'' diyerek itiraf etti - Fotoğraf: 7
7 13

O anı anlatmak benim için kolay değil. Çünkü orada büyük bir konuşma yapılmadı. Söylenmiş çok etkileyici bir cümle de yoktu. Bazı arkadaşlarımla göz göze geldik, sonra hepimiz Mile’ye sarıldık. Onu teselli etmek için ne söylememiz gerektiğini düşünmedik. Zaten konuşmamıza gerek de kalmamıştı. Aynı yorgunluğu, aynı baskıyı, aynı isteği taşıyorduk. Birbirimizin ne hissettiğini biliyorduk.

Zehra Güneş ''Benim için kolay değil'' diyerek itiraf etti - Fotoğraf: 8
8 13

İşte o anda maçı kaybetmeyeceğimizi anladım.

Zehra Güneş ''Benim için kolay değil'' diyerek itiraf etti - Fotoğraf: 9
9 13

İtalya birdenbire daha zayıf hale gelmemişti. Bizim yorgunluğumuz da geçmemişti. Tabelada bize verilmiş hiçbir güvence yoktu. Ama birbirimizi yalnız bırakmayacağımızı görmüştük. Benim o anda hissettiğim buydu.

Zehra Güneş ''Benim için kolay değil'' diyerek itiraf etti - Fotoğraf: 10
10 13

Takım olmak, herkesin aynı anda en güçlü mental durumda olması değil. Böyle bir şey zaten mümkün değil. Birimiz yoruluyor, birimiz hata yapıyor, birimizin zihni karışıyor. Önemli olan, o anı görebilmek ve arkadaşını orada tek başına bırakmamak.

Zehra Güneş ''Benim için kolay değil'' diyerek itiraf etti - Fotoğraf: 11
11 13

Aslında o molada birbirimize “Buraya kadar beraber geldik, buradan da beraber çıkacağız” demiş olduk. Bunu sesli söylemedik ama hepimiz anladık.

Sonra sahaya döndük.''

Zehra Güneş ''Benim için kolay değil'' diyerek itiraf etti - Fotoğraf: 12
12 13

‘’HAYRAN OLDUĞUM İLK KADIN’’

Annesinden bahseden Zehra Güneş, ‘’Annemin benim ve kardeşlerim için gösterdiği sabrı, verdiği emeği, hayattaki mücadelesini yıllardır izliyorum. Bizim için yaptığı her şeyi ilmek ilmek işledi. Hayran olduğum ilk kadın oydu. İlk ve en büyük örneğim de o.’’ ifadelerini kullandı.

Zehra Güneş ''Benim için kolay değil'' diyerek itiraf etti - Fotoğraf: 13
13 13

Finalin son sayısından sonra annesine koştuğunu belirten Zehra Güneş, ‘’Finalin son sayısından sonra da aileme koştum. O kadar sesin, sevincin ve kalabalığın içinde ilk istediğim şey onlara sarılmaktı. İnsan ne kadar büyürse büyüsün, ne kadar büyük salonlarda oynarsa oynasın, hayatının en önemli anlarından birinde başladığı yere dönüyor.’’ sözlerine yer verdi.

Zehra Güneş Filenin Sultanları
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro