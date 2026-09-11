Zehra Güneş ''Benim için kolay değil'' diyerek itiraf etti

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O anı anlatmak benim için kolay değil. Çünkü orada büyük bir konuşma yapılmadı. Söylenmiş çok etkileyici bir cümle de yoktu. Bazı arkadaşlarımla göz göze geldik, sonra hepimiz Mile’ye sarıldık. Onu teselli etmek için ne söylememiz gerektiğini düşünmedik. Zaten konuşmamıza gerek de kalmamıştı. Aynı yorgunluğu, aynı baskıyı, aynı isteği taşıyorduk. Birbirimizin ne hissettiğini biliyorduk.