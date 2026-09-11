Son dakika | Mehmet Şimşek emekli maaşı için Erdoğan'a sunum yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, geçtiğimiz pazar günü açıklanan üç yıllık Orta Vadeli Program (OVP) hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıda Bakan Şimşek’in, en düşük emekli maaşı sorununu çözmek adına çalışmaların devam ettiğini ve önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacağını ilettiği aktarıldı.

AKP MKYK toplantısı, geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Gerçekleştirilen bu toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Orta Vadeli Program'a ilişkin ayrıntılı bir sunum yaptı.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Edinilen bilgilere göre, Bakan Şimşek sunumu sırasında son açıklanan enflasyon oranlarını hatırlatarak, bu dönemdeki enflasyonun 2023 yılına kıyasla yarı yarıya düştüğünü ifade etti. Ancak mevcut seviyenin hala istedikleri noktada bulunmadığına dikkat çektiği kaydedildi.

KONUT VE GIDA ENFLASYONUYLA MÜCADELE

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre toplantıda yüksek kira ve gıda enflasyonuna da özel olarak değinen Bakan Şimşek, daha fazla konut üretilmesi amacıyla yeni projelerin geliştirileceğini ve bunun için bütçeye ek kalemler konulacağını söyledi.

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında başta yeni sulama kanalları olmak üzere çeşitli çalışmalar yürüttüğünü aktardığı belirtildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

MKYK toplantısında emeklilerin yaşadığı sorunlar da gündeme taşındı. Emekli sayısının her sene artış gösterdiğini söyleyen Şimşek’in, emeklilerin sorunlarının farkında olduklarını ve bu sorunları çözmek için çalıştıklarını dile getirdiği kaydedildi.

EMEKLİ MAAŞI İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR ERDOĞAN'A SUNULACAK

Bakan Şimşek, en düşük emekli maaşı sorununu çözmek amacıyla ilgili bakanlıkla ortaklaşa bir çalışma yürüttüklerini, bu çalışmanın da en kısa sürede tamamlanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacağını ifade etti.