Son dakika | Okullara saldırı planlayan 27 kişi yakalandı! 22 ilde 'C31K' operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya ve iletişim platformlarında suç içerikli paylaşımlar yaptığı ve 3 ilde bulunan 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığına ilişkin içerikler paylaştığı belirlenen C31K isimli suç örgütüne operasyon düzenlendi.

Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 19'u çocuk olmak üzere 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 27'si yakalandı.

TELEGRAM GRUBUNDA SKANDAL İFADELER!

Sosyal medyada paylaşılan Telegram grubu görsellerine göre C31K #ŞERİAT grubunda okulların doğrudan adı veriliyor. Öte yandan bir şahsın da Anıtkabir'e uğrayacağım diyerek saldırı tehdidinde bulunduğu da görülüyor.

O GRUPLARDA YAPILANLAR VE KONUŞULANLAR AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Savcılığın soruşturma hakkındaki açıklamasında yer alan detaylar ağızları açık bıraktı. Söz konusu iletişim gruplarında:

-Bebek ve çocuklara ait müstehcen görüntülerin paylaşıldığı

-Türk Bayrağının yakıldığı

-Hayvanlara eziyet edilmesi ve hayvanların öldürülmesine ilişkin görüntülerin paylaşıldığı

-Acı kayıplarını istismar ederek bu kişilerin aileleri ve yakınlarının adreslerine yönelik sahte ihbarlarda bulunulduğu

gibi skandal olayların konuşulduğu açıklandı.

SAVCILIK AÇIKLAMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu hakkında yapılan basın açıklaması da şu şekilde oldu:

Başsavcılığımız koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında;

Telegram, Discord, X ve YouTube başta olmak üzere çeşitli sosyal medya ve iletişim platformlarında; bebek ve çocuklara ait müstehcen görüntülerin paylaşılması ve yayılması, millî ve manevi değerlere yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulması, Türk Bayrağının yakılması, hayvanlara eziyet edilmesi ve hayvanların öldürülmesine ilişkin görüntülerin paylaşılması, toplumsal hassasiyet oluşturan güncel olaylar ile kamuoyu tarafından tanınan kişilerin acı kayıplarını istismar ederek bu kişilerin aileleri ve yakınlarının adreslerine yönelik sahte ihbarlarda bulunulması, ayrıca görsel, yazılı ve sesli mesajlar aracılığıyla şiddet, tehdit, şantaj, hakaret ile korku ve panik yaratmaya yönelik içeriklerin çevrimiçi gruplar üzerinden paylaşılması ve yayılması gibi eylemlerde bulunan, bunun yanı sıra yeni eğitim ve öğretim yılının açılışı sırasında üç farklı ilde bulunan üç ayrı okula yönelik silahlı saldırı hazırlığı içerisinde olduklarına dair paylaşımlarda bulunan C31K isimli yeni nesil suç örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen 19'u Adli Süreçteki Çocuk olmak üzere 32 şahıs tespit edilmiştir.

Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimat doğrultusunda tespit edilen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, 11.09.2026 günü Ankara merkezli (22) ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama faaliyetleri neticesinde 27 şüpheli yakalanmış, ele geçirilen dijital materyallere inceleme yapılması amacıyla el konulmuştur.

Diğer şüphelilerin yakalanması için soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.