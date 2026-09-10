Arda Güler'e dev teklif: Real Madrid ayrılığa sıcak bakıyor

Real Madrid formasıyla bu sezon kaydettiği performansa rağmen sık sık oyundan alınan Arda Güler'e sürpriz bir talip çıktı.

CHELSEA ARDA GÜLER'E TALİP OLDU

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Arda Güler'e talip oldu. Daha önce Real Madrid'de görev yapan Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso, eski öğrencisini orta saha planlamasının önemli bir parçası olarak gördüğünü bildirdi.

100 MİLYON EUROLUK TEKLİFE SICAK BAKIYORLAR

Xabi Alonso'nun talepleri doğrultusunda harekete geçen İngiliz kulübü, 100 milyon euroluk bir teklif hazırladı. Real Madrid yönetiminin 100 milyon euroluk bir teklif karşısında ayrılığa izin verebileceği kaydedildi.

İLK TEMAS KASIM AYINDA YAPILACAK

İngiliz kulübü, Arda Güler'in temsilcileriyle ilk temasları Kasım ayının ikinci haftasında gerçekleştirmeyi planlıyor. Görüşmelerin ara transfer dönemi öncesinde tamamlanması hedefleniyor.