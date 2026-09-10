Fatih Altaylı Seçil Erzan ile cezaevinde konuştuklarını yazdı: Tek bir futbolcu zararlı çıkmış

Seçil Erzan davasında ezber bozan bir çıkış yapan Fatih Altaylı, futbolcuların çoğunun yatırdığından fazlasını geri aldığını, yalnızca Emre Belözoğlu’nun zarar ettiğini öne sürdü. Erzan’ın “dolandırıcı” olmadığını savunan Altaylı, verilen hükmün gerçek suçla örtüşmediğini yazdı.

Gazeteci Fatih Altaylı, köşe yazısında Seçil Erzan davasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Tutukluyken cezaevinde Erzan ile karşılaştığını ve hikâyesini dinledikten sonra dava dosyasını incelediğini belirten Altaylı, verilen kararın haksız olduğunu savundu.

Altaylı, “Kendisi ile cezaevinde karşılaşıp hikayesini öğrenmemiş, sonra da dosyayı incelememiş olsam benim için de önemsiz bir mesele olabilirdi bu dava ve bugün artık haksız olduğundan emin olduğum karar” ifadelerini kullandı.

SÜREÇ FATİH TERİM İLE BAŞLADI

Altaylı’nın aktardığına göre süreç, banka faizlerinin düşmesinin ardından Fatih Terim’in parasını daha yüksek gelir sağlayacak şekilde değerlendirmek istemesiyle başladı. Erzan, uzun yıllardır müşterisi olan Terim’in parasını çeşitli fonlarda değerlendirmeye çalıştı.

Altaylı, getirinin Terim’in verdiği ödeme talimatlarını karşılamaya yetmediğini ancak Erzan’ın bunu söylemekten çekindiğini yazdı. İddiaya göre Erzan, aradaki farkı başka kaynaklardan bulduğu parayla kapattı.

Terim’in daha yüksek kazanç sağladığını duyan bazı futbolcular ile eski damadının da paralarını Erzan’a verdiğini belirten Altaylı, bankacının en büyük hatasının bu talepleri geri çevirmemek olduğunu savundu.

"ZARARLI ÇIKAN TEK KİŞİ EMRE BELÖZOĞLU"

Altaylı, Erzan’ın futbolcuların yüksek kazanç beklentisini karşılayamadığını, daha sonra tehdit ve şantajlarla karşılaştığını ileri sürdü. Bu talepleri karşılamak için tefecilerden borç aldığını, evini ve diğer varlıklarını sattığını yazdı.

Futbolcuların işlemlerin banka dışında yapıldığını bildiklerini savunan Altaylı, dava dosyasındaki mesaj ve tehditlerin de bunu gösterdiğini öne sürdü. Futbolcuların büyük bölümünün yatırdıkları paradan daha fazlasını geri aldığını belirten Altaylı, şu ifadeyi kullandı:

“Anlayabildiğim kadarı ile bu işten zararlı çıkan tek kişi Emre Belözoğlu olmuş.”

MUSLERA AYRINTISINA DİKKAT ÇEKTİ

Altaylı, dava dosyasında Fernando Muslera ile ilgili suçlamaya da dikkat çekti. Erzan’ın Muslera ile hiç konuşmadığını ve bir araya gelmediğini belirten Altaylı, buna rağmen bankacının Muslera’nın “iradesini fesada uğratmakla” suçlandığını yazdı.

Altaylı, futbolcu ile Erzan arasında aracılık yapan ve komisyon elde etmek isteyen tercümana ise herhangi bir suçlama yöneltilmediğini belirtti.

"DOLANDIRICI DEĞİL"

Erzan’ın tamamen suçsuz olduğunu söylemediğini vurgulayan Altaylı, dolandırıcılık suçlamasına ise itiraz etti:

“Sakın yanlış anlamayın, Seçil Erzan sütten çıkmış ak kaşık demiyorum. Onun da suçları var. İlk suçu ‘salaklık’, sonraki suçu ‘hayır’ diyememek. Ancak çok açık ki, ‘dolandırıcı’ değil.”

Erzan’ın mal varlığında herhangi bir artış bulunmadığını savunan Altaylı, aksine elindeki bütün varlıkları ödeme yapabilmek için sattığını belirtti. Altaylı, “Kendine çıkar temin etmeye çalışmayan dolandırıcı mı olur!” diye sordu.

Altaylı’ya göre Erzan’a yöneltilebilecek en ağır suçlama “güveni kötüye kullanmak” olabilir. Erzan’ın dolandırma amacıyla hareket etmediğini öne süren Altaylı, bankacının futbolcular tarafından kullanıldığını savundu.

YENİDEN YARGILANACAK

Erzan’ın olay ortaya çıktıktan sonra doğru bir savunma kuramadığını ileri süren Altaylı, bankanın ve futbolcuların avukatlarının yönlendirmesiyle verdiği ifadelerin kendisini daha ağır bir suçlamayla karşı karşıya bıraktığını yazdı.

Bölge Adliye Mahkemesinin Erzan hakkındaki kararı bozduğunu hatırlatan Altaylı, yeniden yapılacak yargılamaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Umarım mahkeme heyeti toplumsal bir baskı altında kalmadan, gerçek suça uygun bir ceza vererek adaleti sağlar.”