Ne olacak Osimhen? Galatasaray'ın kararı belli oldu

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Galatasaray, Osimhen'in oynamadığı 6 Avrupa maçında 4 kez mağlup oldu. 2 kez de berabere kaldı.

Sarı kırmızılı taraftarlar, Osimhen'in bir an önce takıma dönmesini bekliyor. Golcü oyuncunun tedavisi ise yoğun bir şekilde sürüyor.