Ne olacak Osimhen? Galatasaray'ın kararı belli oldu
Galatasaray'da endişe var. Ne olacak Osimhen? Galatasaray'ın kararı belli oldu.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon'a 3-1 yenildi. Sarı kırmızılı takım devler ligine kötü bir başlangıç yaparken, "Ne olacak Osimhen?" sorusu da gündeme geldi.
Galatasaray'da Nijeryalı golcünün sakatlığının uzama ihtimali endişe yarattı. Portekiz'deki maç da bu endişenin yerinde olduğunu kanıtladı.
Sarı kırmızılı takım Osimhen'in olmadığı maçlarda gol yollarında etkisiz kaldı. Osimhen'in görev yapmadığı hiçbir Avrupa kupası maçında sahadan galibiyetle ayrılamadı.
Galatasaray, Osimhen'in oynamadığı 6 Avrupa maçında 4 kez mağlup oldu. 2 kez de berabere kaldı.
Sarı kırmızılı taraftarlar, Osimhen'in bir an önce takıma dönmesini bekliyor. Golcü oyuncunun tedavisi ise yoğun bir şekilde sürüyor.
Galatasaray'da Osimhen'in yokluğunda Leroy Sane'nin daha ön plana çıkmasını bekliyordu. Ancak Alman futbolcu istikrarsız görüntüsüyle bekleneni veremedi.
Leroy Sane'yi kötü bir haber de Almanya'dan geldi. Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı kadrosunda yer alan Sane'ye milli takımın kapılarının da kapanacağı ileri sürüldü.
İddiaya göre Alman Milli Takımı'nın yeni hocası Jurgen Kloop, kadroda değişim yapacak. Yeni planlamada Sane yer almıyor.
Galatasaray yönetimi de Sporting Lizbon maçının hakemi için harekete geçti ve kararını verdi.
Maçtaki hatalı kararlarıyla büyük tepki çeken Espan Eskas'ın UEFA'ya şikayet edileceği ortaya çıktı.
Teknik direktör Okan Buruk maç sonrası yaptığı açıklamada, “Çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça doğrudan etki eden bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi!” ifadesini kullanmıştı.