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Halk TV Spor Ne olacak Osimhen? Galatasaray'ın kararı belli oldu

Ne olacak Osimhen? Galatasaray'ın kararı belli oldu

Galatasaray'da endişe var. Ne olacak Osimhen? Galatasaray'ın kararı belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Ne olacak Osimhen? Galatasaray'ın kararı belli oldu - Fotoğraf: 1
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon'a 3-1 yenildi. Sarı kırmızılı takım devler ligine kötü bir başlangıç yaparken, "Ne olacak Osimhen?" sorusu da gündeme geldi.

Ne olacak Osimhen? Galatasaray'ın kararı belli oldu - Fotoğraf: 2
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Galatasaray'da Nijeryalı golcünün sakatlığının uzama ihtimali endişe yarattı. Portekiz'deki maç da bu endişenin yerinde olduğunu kanıtladı.

Ne olacak Osimhen? Galatasaray'ın kararı belli oldu - Fotoğraf: 3
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Sarı kırmızılı takım Osimhen'in olmadığı maçlarda gol yollarında etkisiz kaldı. Osimhen'in görev yapmadığı hiçbir Avrupa kupası maçında sahadan galibiyetle ayrılamadı.

Ne olacak Osimhen? Galatasaray'ın kararı belli oldu - Fotoğraf: 4
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Galatasaray, Osimhen'in oynamadığı 6 Avrupa maçında 4 kez mağlup oldu. 2 kez de berabere kaldı.
Sarı kırmızılı taraftarlar, Osimhen'in bir an önce takıma dönmesini bekliyor. Golcü oyuncunun tedavisi ise yoğun bir şekilde sürüyor.

Ne olacak Osimhen? Galatasaray'ın kararı belli oldu - Fotoğraf: 5
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Galatasaray'da Osimhen'in yokluğunda Leroy Sane'nin daha ön plana çıkmasını bekliyordu. Ancak Alman futbolcu istikrarsız görüntüsüyle bekleneni veremedi.

Ne olacak Osimhen? Galatasaray'ın kararı belli oldu - Fotoğraf: 6
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Leroy Sane'yi kötü bir haber de Almanya'dan geldi. Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı kadrosunda yer alan Sane'ye milli takımın kapılarının da kapanacağı ileri sürüldü.

Ne olacak Osimhen? Galatasaray'ın kararı belli oldu - Fotoğraf: 7
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İddiaya göre Alman Milli Takımı'nın yeni hocası Jurgen Kloop, kadroda değişim yapacak. Yeni planlamada Sane yer almıyor.

Ne olacak Osimhen? Galatasaray'ın kararı belli oldu - Fotoğraf: 8
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Galatasaray yönetimi de Sporting Lizbon maçının hakemi için harekete geçti ve kararını verdi.

Ne olacak Osimhen? Galatasaray'ın kararı belli oldu - Fotoğraf: 9
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Maçtaki hatalı kararlarıyla büyük tepki çeken Espan Eskas'ın UEFA'ya şikayet edileceği ortaya çıktı.

Ne olacak Osimhen? Galatasaray'ın kararı belli oldu - Fotoğraf: 10
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Teknik direktör Okan Buruk maç sonrası yaptığı açıklamada, “Çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça doğrudan etki eden bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi!” ifadesini kullanmıştı.

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