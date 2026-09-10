Arda Güler anlaşma sağladı: İmzayı atıyor

2023 yazında Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan milli futbolcu Arda Güler ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Real Madrid yönetimi, takıma transfer olduğu günden beri sergilediği performansla alkış toplayan Arda Güler için harekete geçti.

Eflatun beyazlı yönetim, özellikle son aylardaki çıkışıyla dikkat çeken Arda Güler’in sözleşmesini yenileyecek.

ARDA GÜLER TEKLİFİ KABUL ETTİ

Gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre; Arda Güler, Real Madrid'de yeni sözleşme imzalamayı kabul etti.

Anlaşmanın tamamlandığı ve yakında duyurulmasının beklendiği ifade edildi.

Yapılan olan sözleşmenin Haziran 2032’ye kadar geçerli olacağı aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ 90 MİLYON EURO!

Yeni anlaşmanın bu sezon başından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

21 yaşındaki yıldız futbolcunun şu anda güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösteriliyor ve Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN OLDU

Kulüp içi performansı ve saha içindeki becerisiyle teknik heyetin güvenini kazanan milli futbolcu, Real Madrid’in hücum hattının en önemli oyuncularından birisi oldu.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 4 resmi maça çıkan Arda Güler, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.