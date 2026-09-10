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Halk TV Spor Galatasaray'dan gider gitmez kadro dışı bırakıldı: Uygunsuz davrandı

Galatasaray'dan gider gitmez kadro dışı bırakıldı: Uygunsuz davrandı

Galatasaray'dan ayrılarak Napoli'ye geri dönen Noa Lang antrenmanda uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle Arsenal maçında kadro dışı bırakıldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'dan gider gitmez kadro dışı bırakıldı: Uygunsuz davrandı

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Galatasaray'a kiralık olarak katılan Noa Lang, Napoli'ye geri döndü.

Oyuncunun sarı-kırmızılılara geri dönebileceği konuşulurken Rafael Leao'nun kadroya katılmasıyla bu ihtimal ortadan kalktı.

NOA LANG ARSENAL MAÇINDA KADRO DIŞI BIRAKILDI

Napoli'de kalan Hollandalı futbolcu, Arsenal'e karşı oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında kadro dışı bırakıldı. Konuya dair konuşan Napoli sportif direktörü Giovanni Manna, Noa Lang'in antrenmanda uygunsuz bir davranışta bulunduğunu ifade etti.

Galatasaray'dan gider gitmez kadro dışı bırakıldı: Uygunsuz davrandı - Resim : 1

"ANTRENMANDA UYGUNSUZ DAVRANDI"

Giovanni Manna konuşmasında "Noa Lang antrenmanda uygunsuz davrandı. Sonra durumu anladı ve gruptan özür diledi. Bu akşam (dün) maçı benimle birlikte tribünde izleyecek. Yarın (Perşembe) tekrar hazır olacak. Bu nedenle, oyuncu için uzun vadeli sonuçları olmayacak tek seferlik bir ceza söz konusu" dedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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