Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ı satan ismi açıkladı: Hastalığı ne?

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“Fenerbahçe camiasında bir alışkanlık olmuş; camianın değerlerine hiç kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne kaldı diye tukaka oldu. ‘Fenerbahçe niye kaldı?’ gibi bir anlayış ortada geziyor. Fenerbahçeliler sosyal medyada veya televizyonlarda yorum yapanlar, YouTube’da yayın yapanlar, Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne kaldı diye mutluluk yaşadılar. Ama ondan bugüne kadar ‘Niye kaldı? Takım zayıf vs.’ diye her gün bir şey konuşuyorlar ve herkes başkan, yönetim, antrenörün yerine karar veriyor! Böyle bir şey yok! Herkes sakin olacak, herkes bekleyecek. Sonunda mayıs ayında ne diyoruz? Şampiyon olacağız!"