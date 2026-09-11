Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ı satan ismi açıkladı: Hastalığı ne?
Fenerbahçe'de Roma maçı sonrası ortalık karıştı. İstifa eden İsmail Kartal'ı Aziz Yıldırım bırakmadı. İsmail Kartal'ın Hastalığı ne? Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ı satan ismi açıkladı.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta maçında İtalyan temsilcisi Roma ile kendi sahasında 1-1 berabere kaldı.
Maçtan sonra ise ortalık karıştı. Önce teknik direktör İsmail Kartal basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.
Kartal, şunları söyledi: "Öncelikle bu akşamki maçta verdiğim görevleri harfi harfine yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol oynadık. Maçı kazanabilirdik, net pzosiyonlarımız vardı. Maç beraber bitti, oyuncularımla gurur duyuyorum."
"3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar... Başkan ve yöneticiler bize her konuda yarıdmcı olmaya çalıştı. Çok güzel günlerdi. Bu akşam ben görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla. Oyuncu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Kulübün önünü açmak için böyle bir karar aldım."
Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım kameralar karşısına geçti ve "İsmail Kartal, görevinin başındadır. Camia hocamıza sahip çıksın. Ben gidene kadar İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür” dedi. Yıldırım, şöyle devam etti:
“Fenerbahçe camiasında bir alışkanlık olmuş; camianın değerlerine hiç kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne kaldı diye tukaka oldu. ‘Fenerbahçe niye kaldı?’ gibi bir anlayış ortada geziyor. Fenerbahçeliler sosyal medyada veya televizyonlarda yorum yapanlar, YouTube’da yayın yapanlar, Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne kaldı diye mutluluk yaşadılar. Ama ondan bugüne kadar ‘Niye kaldı? Takım zayıf vs.’ diye her gün bir şey konuşuyorlar ve herkes başkan, yönetim, antrenörün yerine karar veriyor! Böyle bir şey yok! Herkes sakin olacak, herkes bekleyecek. Sonunda mayıs ayında ne diyoruz? Şampiyon olacağız!"
"Hepiniz yazıyorsunuz, hepinizi suçluyorum. Siz hemen, ‘Bu gitsin, bu şöyle yaptı, şu şöyle yaptı’ diyerek kamuoyu oluşturuyorsunuz. O kamuoyu da ters dönüyor ve zannediyorlar ki sizin söylediklerini doğru, ondan dolayı da bize saldırıyorlar. İsmail Hocayı da gördünüz yani. Bu kadar sıkıntıya insanlar dayanabilir mi ya? Bizler de aynı şekilde baskı altındayız."
"Hepimiz stres altındayız. Benim sosyal medyam yok. Ben, rahatım. Ama diğer insanların var ve bundan etkileniyorlar. Lütfen rica ediyorum; doğru olanları yazın. Bu akşam İsmail Hocanın kafasına şişe attılar ya… Biz, görüyoruz, o da görüyor. Ondan dolayı da üzüntülü. Sebep bu! Bizim takım iyi oynadı. 1 puan aldık. Bizim hesaplarımıza göre biz gruptan çıkabiliriz, bir hesap kitap yaptık yani. Ama müsaade etmiyorsunuz ki… Lütfen, rica ediyorum; doğruları analiz edin. Oradan suçlama yapmayın."
"‘Fenerbahçeliyim’ diyen yorumcuların hepsi Fenerbahçe’ye ihanet ediyor. Bugün biz varız da, bir sene sonra ya da iki sene sonra, bilemem ne zaman olacağını yokuz. Biz, niye geldik? ‘Başarısızlık var’ diyoruz; 4 senesi bizim dönemimizden, 8 sene diğer yönetimlerden başarısızlık var. Fenerbahçeliler ağlıyor, çocuklar üzülüyor diyoruz. Çocuklar şimdi sevinmiyorlar mı? Maça formalarını giyip geliyorlar, Fenerliler geliyor, herkes geliyor. Ama siz bunu tukaka yaptınız. Başarıyı mundar ettiniz. Bunu kabul etmiyorum ve bundan sonra bu konuda daha çok konuşma yaparız, haberiniz olsun."
"İsmail Kartal, görevinin başındadır. Ama İsmail Kartal’a da bu camia sahip çıksın. Bu şekilde kafasına şile atarak sahip çıkılmaz. Ayıp! Bir Şampiyonlar Ligi maçıdır, 1-1 bitmiştir. İyi oynamışız, fırsat yakalamışız. Sahada bir taktik savaşı vardı, bunu görmemezlikten gelmek ayıp olur. Hepinizden ricam; kamuoyuna doğru mesaj verin, doğru mesaj! Kulüplerin adına konuşmayın. Diğer kulüpler için de söylüyorum."
"İsmail Kartal ile şimdi içeride konuştum. Şişe olayını söylüyor, bu baskıyı söylüyor. ‘İlaç alıyorum’ diyor. Ben de 30 tane ilaç alıyorum. Aynı süreç devam edecek. Herkes geri dönsün ve açıklama yapmadan önceki pozisyona gelsin. Öyle bir şey yok. İsmail Kartal’ın 'Devam edeceğim' demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. 'Devam edeceksin' dedim, bitti. Biz bir aileyiz! Bizden dolayı bir şey yok."
Aziz Yıldırım'ın sözlerinden sonra İsmail Kartal'ın hastalığının ne olduğu ve neden ilaç aldığı merak konusu oldu. Kartal'ın üzerinde hisettiği baskı nedeniyle ilaç kullandığı belirtildi.
Sarı lacivertli takımın Roma maçından sonra çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, İsmail Kartal'ı satan ismi açıkladı.
Toroğlu, Sözcü TV'deki programda şunları söyledi: "Fenerbahçe maça 10 kişi başladı… Fenerbahçe İsmail Kartal’ın manevi oğlu yüzünden 10 kişi oynuyor. Kerem’in gidecek hali yok. Bir pozisyona girdi. Düzgün biri olsa gol yapar çok cılız bir vuruş yaptı. Fener sonra ikinci yarı golü buldu. O Fener gitti başka Fener geldi. Dediler ki “Biz bu Roma’yı yakarız” 4 net pozisyon var 1 gol var."
"Ben Oğuz Çetin’den bir açıklama beklerim. Özellikle beklerim. Beraber mi gidecekler yoksa
Oğuz İsmail’i de sattı mı Aykut gibi. Belki biraz ağır olacak ama Oğuz da buna cevap verir.
“Yanlış konuşuyorsun Erman” der. Aykut’u satmıştı. Şimdi de İsmail’i sattı. O zaman içerde bir
şey oldu. İsmail bunu duydu. Başka türlü olmaz bu."