Bayrampaşa'yı AKP'ye kazandıran üyenin koltuğu gitti

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan başkanvekilliği seçimi öncesinde CHP'den ayrılarak AKP'yi destekleyen Saki Teker'in Belediye Başkan Yardımcılığı görevi sona erdi.

Belediyenin resmi internet sitesinde yer alan idari kadro listesinden Teker'in adının çıkarıldığı görüldü.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre konuya ilişkin açıklama yapan belediye yetkilileri "Görevden ayrıldı diye biliyoruz" dedi.

BELEDİYEYİ AKP'YE KAZANDIRINCA BAŞKAN YARDIMCISI OLMUŞTU

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından gerçekleştirilen ve ilk aşamada CHP'li adayın kazandığı başkanvekilliği seçimi, AKP'nin itirazı üzerine mahkeme kararıyla yenilendi.

Yenilen seçimin dördüncü turunda AKP'nin adayı İbrahim Akın, CHP'nin adayı Recep Öztürk'ün 18 oyuna karşılık aldığı 19 oyla Bayrampaşa Belediye Başkanvekili oldu.

Seçim sürecinde, CHP’den istifa eden meclis üyesi Saki Teker’in AKP adayını desteklediği kaydedildi.

Seçim öncesinde CHP'den istifa eden bir diğer meclis üyesi Ali Karahasanoğlu ise Saki Teker ile birlikte yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından "Buradan devam ediyoruz arkadaşlar." notuyla paylaşmıştı.