Son Dakika | İmamoğlu'ndan Üsküdar tepkisi: Başkan ve üyeleri tutuklayarak seçim kazanmak AKP'ye nasip oldu

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimlerinde yaşananlara tepki gösterdi.

İmamoğlu AKP'ye "Türkiye’de seçimlerin bir anlamı kalmadığında rahat edeceğinizi mi zannediyorsunuz?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

İMAMOĞLU'NDAN ÜSKÜDAR TEPKİSİ

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yapılan ikinci Belediye Başkanvekilliği seçimini Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı.

AKP'li Gültekin seçimi 23 oyla kazanırken 2 CHP'li meclis üyesi tutuklu olmaları nedeniyle oy kullanamadı.

Seçim ve öncesinde yaşananlara tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi.

"MİLLET KENDİNİN OLANI ELBET GERİ ALACAKTIR"

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

"Belediye başkanını ve belediye meclis üyelerini tutuklayarak seçim kazanma zaferi Ak Parti’ye nasip oldu. Türkiye’de seçimlerin bir anlamı kalmadığında rahat edeceğinizi mi zannediyorsunuz? Üsküdar sizin değil. İstanbul sizin değil. Türkiye sizin değil. Milletin. Millet kendinin olanı elbet geri alacaktır."